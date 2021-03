1 Lite tra Achille Lauro e Boss Doms post Sanremo?

Agli occhi attenti dei fan non sfugge proprio nulla e in queste ultime ore alcuni sostengono che, dopo Sanremo 2021, Achille Lauro (ospite fisso per tutte e 5 le serate) ha litigato con Boss Doms, suo grande amico con il quale ha collaborato per anni e che ha voluto al suo fianco sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro ha fortemente voluto che anche Boss Doms partecipasse alla sua esibizione, ma stando a quanto riportato dai fan non l’avrebbe ringraziato sul palco, cosa fatta solo mediante i social. Il cantante, infatti, pare essersi semplicemente limitato a ringraziare l’intera band, senza entrare troppo nel dettaglio.

Questo sembra aver aver suscitato una reazione in Edoardo (vero nome di Boss) e in sua moglie, che sui social hanno lanciato qualche frecciatina (probabilmente riferita all’ultimo progetto di Lauro), come potete vedere da questi screen raccolti dai fan…

Qualcuno ha stuzzicato perfino Valentina Georgia Pegorer, moglie del musicista, pubblicando un collage di foto del bacio provocatorio tra i due al Festival. L’ex concorrente di Pechino Express ha replicato immediatamente: “Col c***o! Muta mai! E vi dico di più… Boss Doms non ve lo meritate”.

E qualcuno ha fatto notare come a Domenica In, dopo aver letto quanto accaduto, Achille Lauro abbia fatto un passo indietro, ringraziando la band e menzionando i componenti uno ad uno, così come tutti coloro che gli hanno permesso di portare delle esibizioni eccellenti al Festival. Ovviamente si tratta solo di teorie da parte dei fan e non vi è alcuna certezza.

Che dunque tra Achille Lauro e Boss Doms ci sia davvero una lite in corso? Al momento nessuno dei due è entrato nel dettaglio e nel caso volessero fare delle precisazioni, siamo pronti ad ascoltarli. Staremo a vedere cosa succederà.