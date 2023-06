Adriana Volpe minacciata dall’ex marito: la testimonianza di un’amica

NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2023

La testimonianza dell’amica di Adriana Volpe

Sono trascorsi due anni da quando Adriana Volpe ha annunciato la rottura con Roberto Parli, dopo 10 anni di matrimonio. Come è noto, poco dopo la separazione la conduttrice ha presentato una querela nei confronti dell’ex marito con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nella mattina di lunedì 5 giugno, presso la quinta sezione penale del Tribunale di Roma, chiamati a testimoniare sono stati alcuni amici e parenti della Volpe. A ricostruire quello che sarebbe accaduto in aula è stato Il Messaggero. Secondo la nota testata infatti ad attirare l’attenzione sarebbe stata in particolare la testimonianza di una cara amica di Adriana, che avrebbe parlato delle minacce che la conduttrice avrebbe ricevuto dal suo ex marito.

Il racconto parte dalle prime settimane del 2020, quando la presentatrice partecipò al Grande Fratello Vip 4, in qualità di concorrente. A quel punto l’amica della Volpe iniziò a frequentare la casa in cui la conduttrice viveva con Parli. Proprio in quelle occasioni però pare che le cose iniziarono a degenerare. Queste le dichiarazioni dell’amica di Adriana, che come riporta Il Messaggero avrebbe affermato: “Eravamo tutti insieme per vedere le puntate in cui c’era la nostra Adriana. E lui era scatenato: ‘Sei una p…, quando esci ti rovino’. […] Sono andata almeno una decina di volte a casa loro, c’era sempre vino sulla tavola. A volte lui beveva anche una bottiglia da solo e capitava che quando andavamo li già era alticcio”.

Ma non è finita qui. Stando alle parole dell’amica di Adriana Volpe, gli insulti non si sarebbero limitati alla durata della puntata: “Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita. Io cercavo di calmarlo. La mattina dopo tornava normale”. La testimone rivela anche le presunte minacce: “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine. Porto via la bambina, non gliela faccio più vedere”.

Infine l’amica della Volpe rivela anche cosa sarebbe accaduto dopo la fine del Grande Fratello Vip 4: “Era straziata perché lui la minacciava e la maltrattava. Mi raccontava tutto piangendo al telefono: le minacce di morte davanti alla madre di lui e anche alla bambina. Adriana era talmente turbata che aveva difficoltà a parlare”.