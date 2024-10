Dopo qualche tempo sono state diffuse nuove indiscrezioni sulla separazione tra i Ferragnez. Ecco tutto quello che potrebbe succedere tra Chiara Ferragni e Fedez nel prossimo futuro.

Le indiscrezioni sulla separazione dei Ferragnez

Tutti i fan dei Ferragnez si stanno domandando quale sarà il loro futuro, in quanto c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma e altri che si sono ormai rassegnati all’evidenza dei fatti. In queste ultime ore sono stati diffusi dei nuovi rumor sulla loro separazione e a riportare varie informazioni sono stati siti come ANSA e Il Corriere della Sera, come riporta anche FanPage.

A quanto pare la separazione sarà consensuale perché “l’imprenditrice non ha più alcuna intenzione di ‘mercanteggiare’ con il rapper“. Fonti vicine al rapper, invece, avrebbero fatto una precisazione sui figli, i quali dovrebbero venire affidati a entrambi i genitori:

“Leone e Vittoria saranno affidati ad entrambi i genitori, con frequentazione pressoché paritetica con ciascuno di loro. Di conseguenza, le spese ordinarie quotidiane saranno affrontate da Ferragni e da Fedez nei giorni in cui i bimbi saranno con l’uno o con l’altro. Mentre le rilevanti spese scolastiche, nonché quelle sanitarie e sportive saranno a carico esclusivo e totale di Fedez su esplicita sua volontà”.

Stando a quanto potete leggere qui sopra, quindi, entrambi contribuiranno in egual misura nel momento in cui i bambini staranno con uno o l’altro genitore. Federico, invece, si occuperà delle spese scolastiche, mediche e sportive. I Ferragnez, perciò, potrebbero ottenere la separazione legale nell’arco di poche settimane, mentre il divorzio lo potrebbero ottenere sei mesi più tardi.

Qualche fan spera ancora possano cambiare idea e fare un passo indietro, magari ritrovando quei vecchi sentimenti che li hanno fatti innamorare. Ad oggi non sappiamo che cosa succederà e per tale ragione possiamo solamente aspettare eventuali futuri sviluppi in merito a tutta la faccenda.