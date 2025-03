Questa sera al Grande Fratello Alfonso D’Apice ha confermato di essersi baciato con Zeudi Di Palma sotto le coperte nella casa più spiata d’Italia. La reazione della concorrente.

La conferma di Alfonso D’Apice

La puntata finale del Grande Fratello ha avuto inizio con un messaggio di Signorini per tutti i concorrenti rimasti in casa e subito dopo sono partiti i confronti. Si parte da quello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, la quale è tornata per lasciare in diretta il fidanzato.

A un certo punto, poi, si è parlato anche di Alfonso D’Apice e del suo presunto bacio con Zeudi Di Palma sotto le coperte. seduto in studio, infatti, l’ex gieffino ha affermato: “Ci siamo avvicinati quel giorno. Zeudi ho cercato e c’è stato un piccolo bacio“.

La Di Palma, tuttavia, ha negato e parlato di un piccolo bacio a stampo: “Appena ci siamo baciati, io mi sono ritratta. A me piace come persona e come uomo ma non mi piace come prototipo lui. Non c’era quella roba lì“. A smentirla a sua volta ci ha pensato il conduttore del Grande Fratello:

“Mi dicono che nel video che abbiamo mandato si sentiva che non era un bacio a stampo. Alfonso si dava parecchio da fare”.

Zeudi Di Palma ha sorriso e ha fatto finta di nulla per interrompere la discussione, mentre Alfonso D’Apice rideva. All’epoca quest’ultimo non stava ancora insieme a Chiara la quale ha esclamato: “Anche fosse io non sono gelosa“.