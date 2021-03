1 Le parole di Alfonso Signorini

È trascorsa soltanto una settimana da quando c’è stata la finale del Grande Fratello Vip 5, durante la quale Tommaso Zorzi è stato proclamato vincitore di questa lunga edizione. In questi giorni così gli ex gieffini sono tornati alla loro vita di sempre, e adesso a parlare dei Vipponi che quest’anno hanno fatto parte del cast è stato Alfonso Signorini. Il conduttore del reality, nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni, ha rivelato chi sono stati i suoi tre concorrenti preferiti, facendo i nomi proprio di Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Queste le dichiarazioni di Signorini, riportate da Biccy:

“Tommaso, Pierpaolo e Stefania: loro tre erano i miei preferiti. Sono felice della vittoria di Tommaso perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un consiglio su cosa fare. Gli ho risposto di dire tanti “no”, anche se sarà difficile. Detto questo, io ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. Come pure sono contento che Stefania Orlando sia arrivata terza. La conosco bene e l’ho voluta fortemente, è una donna lucida e intelligente, spietata e ironica”.

Ma non solo. Oltre a svelare i suoi tre concorrenti preferiti del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini racconta anche quale Vippone l’ha deluso di più: Carlotta Dell’Isola. Ecco cosa afferma il conduttore in merito:

“Chi mi ha deluso di più? Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così”.

Nel mentre Alfonso Signorini pare già pensare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, nonostante al momento non sia ancora stato confermato alla conduzione. Chi farà parte del cast il prossimo anno? Non resta che attendere per scoprirlo.