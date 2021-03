1 Ambra Angiolini vs Willie Peyote

Sono passati anni ormai da quando Ambra Angiolini e Francesco Renga, dopo un bellissimo e lunghissimo amore hanno annunciato la fine della loro storia. Nonostante i due si siano rifatti una vita, ancora oggi l’attrice e il cantante sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene dei loro figli, Jolanda e Leonardo. Per questo quando inaspettatamente Willie Peyote qualche giorno fa ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni proprio su Renga e sulla esibizione al Festival di Sanremo 2021, Ambra si è sentita in dovere di intervenire. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo le dichiarazioni di Peyote in merito:

“Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentati della bella vocalità all’italiana, stasera abbia cag**o sul microfono. L’ho pensato solo io? A un certo punto sembrava Aiello”.

A quel punto sui social Ambra Angiolini ha deciso di dire la sua. L’attrice, prendendo naturalmente le difese del suo ex Francesco Renga, e attaccando a sua volta Willie Peyote, ha affermato:

“Gli altri fanno i parac**i o cag**o sui microfoni, ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”.

Nel mentre in queste ore sono arrivare le scuse ufficiali di Willie Peyote a Francesco Renga e sembrerebbe che la questione tra i due cantanti si sia risolta. Ambra Angiolini intanto ha dimostrato ancora una volta di tenere molto al suo ex, e proprio durante i giorni del Festival di Sanremo ha tifato per Renga, che tuttavia non è riuscito a vincere la kermesse.