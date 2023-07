NEWS

Andrea Sanna | 13 Luglio 2023

Annalisa

Gli alpini cantano Mon Amour di Annalisa

Nella lista dei tormentoni estivi a “portare la bandiera” (come si suol dire) c’è sicuramente Mon Amour di Annalisa che, pensate, ha persino conquistato gli alpini! Sebbene sia uscito molto prima dell’estate il brano scritto dalla cantante ligure con Paolo Antonacci e Davide Simonetta ha raggiunto picchi incredibili.

Ormai Mon Amour è diventata una vera e propria canzone manifesto. Ne esistono tantissime versioni (anche quella piano e voce realizzata dalla stessa Annalisa), così come le parodie. La canzone di Annalisa, infatti, è diventata popolare anche tra i banchi di scuola. Il testo, modificato per l’occasione, è stato cantato da un gruppo di docenti dell’I.C. Massari Galilei di Bari. Un modo carino per concludere l’anno scolastico.

E, come dicevamo, anche gli alpini ne hanno fatto un coro! In questo video che sta spopolando su TikTok cinque di loro intonano le strofe del brano di Annalisa.

In pochissime ore questo filmato è diventato viralissimo sulla piattaforma social, ma ha fatto anche il giro delle concorrenti. Infatti è possibile recuperarlo facilmente anche su Instagram e Twitter. È il caso di dire che è proprio “Mon Amour mania”. E Annalisa ne sarà sicuramente molto felice!

Vedremo se il video arriverà direttamente ad Annalisa e come risponderà a questa geniale trovata da parte degli alpini! Il web intanto ha commentato divertito l’accaduto.

Ma parliamo di numeri. Pensate che solo su Spotify Mon Amour di Annalisa ha raggiunto quota 35.249.861 stream, mentre su YouTube il video (in 3 mesi) ha ottenuto 33.051.409 visualizzazioni. Insomma un record dopo l’altro che Annalisa sta inanellando dalla pubblicazione del pezzo. Per non parlare delle certificazioni. Di recente l’artista ha raggiunto le seconda certificazione di Platino.

