Anticipazioni Endless Love puntata di oggi 20 marzo: Nihan rifiuta una notte di passione con Emir

Andrea Sanna | 19 Marzo 2024

Endless Love

Scopriamo le anticipazioni di Endless Love della puntata di oggi 20 marzo. Cosa succede in questo episodio?

Di seguito le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 20 marzo 2024. La trama e cosa succede nel decimo episodio.

Anticipazioni Endless Love oggi 20 marzo

La puntata di oggi di Endless Love cosa prevede? Quali saranno le sorprese che ci regalerà questo episodio?

Secondo la trama e le anticipazioni di Endless Love, Vildan riconosce Kemal durante la festa per l’anniversario di nozze di Emir e Nihan. Per tale ragione chiede espressamente a quest’ultima di mandarlo via.

Le anticipazioni di Endless Love aggiungono che, piuttosto sconvolta, Nihan confessa che non può compiere un gesto del genere. Oltre a essere il suo ex, infatti, Kemal è anche socio in affari con il marito Emir.

Mentre la schermaglia tra i due uomini prosegue senza esclusione di colpi, proprio Emir ha la brillante idea di invitare Kemal a un barbecue nel fine settimane. Come riferisce la trama e le anticipazioni di Endless Love il suo obiettivo è quello di parlare d’affari. Dalla sua Kemal accetta l’invito e comunica la decisione di trasferirsi in maniera definitiva a Istanbul. All’inizio l’idea era di lasciare la città, ma a quanto pare le cose sono cambiate.

Chiusa la serata, Emir fa pressioni per concedersi una notte di passione con Nihan, ma lei rifiuta la decisione. In piena notte la donna lascia l’albergo.

Come procedono le anticipazioni di Endless Love? La trama riferisce che dall’altra parte invece Kemal a cena con l’amico Sahin ostenta indifferenza verso l’amore perduto. Poi però torna sulla sua barca, dove conserva tanti ricordi ed è qui che avviene l’incontro con Nihan.

Tutte le puntate

Scoperte tutte le anticipazioni di Endless Love concentriamoci su altro.

Per quanto riguarda le puntate turche di Endless Love sappiamo che la prima stagione è formata da 35 episodi, mentre la seconda da 34. Ognuno di essi in Turchia durava tra i 120-150 minuti.

Per la versione Europea oltre alla traduzione di Endless Love troviamo gli episodi più brevi da 40-50 minuti, mentre nella versione delle puntate in Italia di Endless Love si arriva a 25-35 minuti circa.

Come finisce Endless Love? Ovviamente a questa domanda non risponderemo perché altrimenti si farebbe spoiler a coloro che non l’hanno mai vista e vogliono godersi tutte le puntate.

Quando va in onda Endless Love

Ora che conosciamo tutte le anticipazioni di Endless Love e tutte le puntate della serie, c’è altro di cui parlare ancora.

Altra domanda piuttosto accreditata sul web è sapere quando va in onda Endless Love durante la settimana. Per la gara degli ascolti Mediaset ha attuato un suo piano affinché possa tenere i telespettatori incollati alla TV.

La risposta quindi è molto semplice: dal lunedì al venerdì la trasmissione va in onda alle 14:10.

E il sabato e la domenica? Se la domenica Endless Love si concede un giorno di riposo, al sabato lo show va in onda dalle 14:30 alle 16:30.

Endless Love: dove vederlo

Vi state chiedendo dove vederlo? Endless Love è possibile seguirlo non solo su Canale 5, ma anche in streaming in italiano sulla piattaforma di Mediaset Infinity. In questo caso parliamo sia del sito che dell’app.

L’unica cosa da fare è registrarvi o effettuare l’accesso, cercare nella barra di ricerca la serie e godervi puntata dopo puntata.

Grazie a Mediaset Infinity tra l’altro potete non solo recuperare tutte le puntate di Endless Love, ma potete anche vedere l’episodio in diretta direttamente dall’app e dal sito.



A domani con tutte le anticipazioni di Endless Love.