I palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026 hanno portato diverse soprese e anche alcune certezze. Andiamo a scoprire chi sono stati però i grandi assenti all’interno della programmazione prevista al momento.

Assenti dai palinsesti Rai

Questo pomeriggio la Rai ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva e sono tanti i programmi riconfermati da parte dell’azienda. Partiamo da Affari Tuoi con Stefano De Martino ma anche Belve con Francesca Fagnani, L’Eredità con Marco Liorni, The Voice Senior con Antonella Clerici e tanto altro ancora.

Non manca un atteso ritorno de Il Collegio, in anteprima in autunno su RaiPlay e in seguito su Rai 1, con la conduzione di Pierluigi Pardo con ambientazione in Molise. Per non parlare delle fiction con le amatissime Blanca 3, Don Matteo 15, Il Commissario Ricciardi 3, Makari 4, Cuori 3, Un professore 3 e molte altre novità ancora.

Tuttavia, i telespettatori e chi ha letto i comunicati stampa ha notato sicuramente l’assenza di alcuni conduttori molto noti. Dai Palinsesti Rai, infatti, non troviamo ancora Alessandro Cattelan con il suo “Stasera c’è Cattelan” e Paola Perego con Simona Ventura in “Citofonando Rai 2“. Al momento non sappiamo che cosa accadrà a tali programmi televisivi.

Un’ipotesi rimane quella che possano essere introdotti nel 2026, verso la primavera, siccome i palinsesti arrivano solamente fino al mese di dicembre. Vi aggiorneremo nel caso in cui dovessimo saperne di più, per il momento non possiamo fare altro che attendere. Noi di Novella2000 rimaniamo a disposizione per eventuali dichiarazioni tutti gli aggiornamenti del caso. Continuate a seguirci per non perdervi altre news.