Bake Off Italia 11 anticipazioni sesta puntata: gli aspiranti pasticceri dovranno vedersela con l’arte

Debora Parigi | 6 Ottobre 2023

Bake Off Italia

La sesta puntata di Bake Off Italia 11 avrà come tema l’arte e le anticipazioni ci raccontano cosa accadrà agli aspiranti pasticceri

Le anticipazioni della sesta puntata di Bake Off Italia 11

Nella sesta puntata di Bake Off Italia 11 gli aspiranti pasticceri dovranno affrontare delle prove davvero molto particolari, come rivelano le anticipazioni. Infatti il tema di questa puntata sarà l’arte e l’estetica. Come sempre i concorrenti dovranno affrontare tre prove che porteranno poi a decretare il migliore della puntata (il grembiule blu) e invece un nuovo eliminato. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà e vi ricordiamo che questo articolo contiene spoiler. Quindi se non volete sapere chi riceverà il grembiule blu e chi sarà eliminato non continuate a leggere.

Partiamo dalla prima prova, quella sull’estetica, in cui gli aspiranti pasticceri dovranno decorare i dolci come opere d’arte. E in questa prova in particolare la tecnica da usare è il mosaico. I concorrenti dovranno creare una “biscrostata”, realizzare cioè dei biscotti con due strati di frolla e interno a vista e comporli a mosaico creando quindi un disegno chiaro e bello. C’è chi creerà qualcosa di davvero molto bello, ma non mancheranno i problemi e qualche risultato non esaltante.

Passiamo adesso alla seconda prova e a ciò che rivelano su questa le anticipazioni della sesta puntata di Bake Off Italia 11. Stiamo parlando della prova tecnica che sarà davvero difficile. Gli aspiranti pasticceri, infatti, dovranno vedersela con le temute praline di cioccolato. In particolare dovranno realizzare 15 praline decorate sempre con un qualcosa inerente all’arte. E così avremo 5 praline decorate con il girasole di Van Gogh, 5 con le linee di Mondrian e 5 con la tecnica di Pollock. Per questa prova tecnica avremo la classifica che sarà la seguente:

Xi Gabriele Irene Tommaso Fabio Roberta Giovanni Aurelien Davide Giovina Danila

Concludiamo con la terza prova, quella a sorpresa, in cui dovranno realizzare una Ugly Cake, cioè una torta classica e tradizionale dissacrata con una scritta ironica sopra. Fabio, avendo il grembiule blu dopo aver vinto la scorsa puntata, avrà il vantaggio di far scrivere la frase dal pasticcere Tommaso, mentre lui dovrà solo dettare.

Questa sesta puntata di Bake Off Italia 11 si concluderà con l’elezione del migliore che risulterà essere Xi e che quindi si aggiudicherà il grembiule blu. Mentre a rischio eliminazione finiranno Davide, Giovina e Aurelien. Tra loro tre a essere eliminato sarà Aurelien.

Quando va in onda la sesta puntata di Bake Off

Bake Off Italia 11 va in onda su Real Time ogni venerdì e in particolare la sesta puntata sarà trasmessa venerdì 13 ottobre alle ore 21.35. Come lo scorso anno, le puntate totali dovrebbero essere quattordici, quindi ancora non siamo a metà.

Ma il cooking show condotto da Benedetta Parodi può essere visto anche su Discovery Plus. A tal proposito, ogni venerdì viene caricata in anteprima la puntata che andrà in onda la settimana successiva in chiaro. Per vederla si dovrà avere uno degli abbonamenti di Discovery Plus.

Nel caso non possiate seguire la puntata di Bake Off Italia 11 il venerdì sera su Real Time, dal giorno succesivo potrà essere vista senza abbonamento su Discovery Plus.