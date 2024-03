Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

Belve

Andiamo alla scoperta di tutti gli ospiti di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, che verranno intervistati nel 2024.

Gli ospiti di Belve nel 2024

Dopo un lungo periodo di pausa finalmente sta per tornare la nuova edizione dei Belve con Francesca Fagnani e già sappiamo chi saranno gli ospiti che intervisterà in studio.

La conduttrice, come già si era vociferato, farà le sue domande (a volte anche scomode) a Fedez. Tutti i fan del rapper sono in trepidante attesa e vedremo cosa rivelerà in merito alla crisi con Chiara Ferragni e non solo.

Ma oltre al rapper ci saranno tantissimi altri volti noti del mondo dello spettacolo. Siete curiosi? Cominciamo subito…

Ospiti Belve 2024: Fedez

Fedez

Partiamo con Fedez, come abbiamo anticipato poc’anzi.

Lo scorso anno la presenza del rapper era saltata per motivi che ancora oggi non sono stati rivelati.

Questa volta, anche se la data non è ancora stata annunciata, dovremmo vederlo seduto davanti a Francesca Fagnani.

Ma andiamo avanti…