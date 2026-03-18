Oltre duecento persone partecipano alla presentazione del libro di Beppe Convertini alla Mondadori Duomo di Milano, tra racconti, immagini e testimonianze che celebrano riti antichi, feste popolari e tradizioni custodite dalle comunità italiane

La libreria Mondadori Duomo di Milano ha ospitato un incontro molto partecipato dedicato al nuovo libro di Beppe Convertini, intitolato Il Paese delle tradizioni. Il noto conduttore televisivo ha incontrato una platea ampia e molto coinvolta composta da amici, colleghi e numerosi personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo e della cultura.

L’appuntamento ha trasformato la presentazione del volume in un momento ricco di racconti, ricordi e testimonianze dedicate al patrimonio delle tradizioni popolari italiane. Il pubblico ha seguito con grande attenzione ogni passaggio dell’incontro e ha partecipato con entusiasmo a una serata che ha valorizzato la cultura e le radici dei territori italiani.

Un incontro ricco di dialogo con ospiti e personaggi dello spettacolo

Durante la presentazione, Beppe Convertini ha guidato la conversazione insieme a due ospiti seduti accanto a lui: Emanuela Folliero ed Edoardo Raspelli. I due protagonisti hanno arricchito il dialogo con eleganza, ironia e diversi momenti di complicità che hanno coinvolto il pubblico presente in sala.

Tra gli spettatori si sono riconosciuti numerosi volti noti dello spettacolo. In platea erano presenti Jo Squillo, Michelle Masullo, Simona Tagli, Daniela Javarone, Ivan Cattaneo, Justine Mattera, Claudia Peroni, Aristide Malnati, Mario Furlan, fondatore dei City Angels, e la presidente di Rai Com Claudia Mazzola.

La presenza di oltre duecento ospiti ha confermato il grande affetto del pubblico verso il conduttore televisivo. Al termine dell’incontro molti partecipanti hanno acquistato il volume pubblicato da Rai Libri per proseguire questo viaggio tra le tradizioni italiane.

Un viaggio narrativo tra comunità e identità culturale

Il libro Il Paese delle tradizioni non presenta soltanto curiosità folkloristiche. Il volume racconta un vero viaggio attraverso l’Italia più autentica, tra territori ricchi di storia, comunità profondamente legate alle proprie radici e tradizioni che continuano a vivere nel tempo.

Attraverso pagine ricche di incontri, testimonianze e aneddoti, Beppe Convertini accompagna i lettori alla scoperta di rituali antichi, mestieri che ricordano epoche lontane e usanze popolari che molte comunità italiane custodiscono con grande orgoglio.

“Un viaggio senza valigia tra le tradizioni più autentiche d’Italia.”

Tradizioni, feste popolari e riti che raccontano l’Italia

Durante la presentazione il pubblico ha osservato anche numerose immagini dedicate ad alcune tra le tradizioni più suggestive del Paese. Le fotografie hanno mostrato processioni spettacolari con grandi strutture portate a spalla e vivaci feste popolari che animano borghi e piccoli centri italiani.

Tra gli esempi citati durante l’incontro emergono il Carnevale di Romeno in Val di Non e la suggestiva ’ndocciata di Agnone in Molise. Queste celebrazioni rappresentano simboli forti della memoria storica e dell’identità culturale dei territori italiani.

Nel suo lavoro Beppe Convertini ascolta testimonianze, osserva rituali antichi e raccoglie racconti con lo sguardo curioso di un vero “cacciatore di tradizioni”. Attraverso questo percorso costruisce il ritratto vivo di un Paese che continua a custodire e valorizzare le proprie radici culturali.

Tra feste popolari, riti tramandati nel tempo e tradizioni secolari, l’Italia continua a difendere e celebrare con orgoglio il proprio patrimonio culturale.

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