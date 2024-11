Dopo una breve presentazione della persona che sarà trasformata, Andrea la accompagna nel box beauty dove ad attenderla ci sarà Lorenzo Marchetti.

Insieme alla conduttrice commenterà la storia e si concentrerà sulla problematica sollevata dalla protagonista e sulle possibili soluzioni.

Lorenzo illustrerà, utilizzando il brand in questione, una serie di consigli utili a risolvere il problema della protagonista della storia, mostrerà il prodotto in azione e darà vita a un momento utile per il pubblico a casa, per poter replicare quanto avviene in studio.

Terminato questo momento la protagonista, sotto la guida di Lorenzo, viene affidata alle mani dei make-up artist.

Inizia così il percorso di trasformazione.

Lo stand make-up di Virgo Cosmetics

Prodotti make-up e postazione del brand saranno inquadrati (nei limiti consentiti).

Una volta terminato il lavoro, vedremo la protagonista uscire dalla Virgo beauty magic box (senza svelare il risultato finale) per raggiungere Andrea e Lorenzo in studio passando attraverso la Porta Magica.

Solo a questo punto sarà svelato al pubblico il nuovo make-up.