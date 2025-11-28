Tony Vandoni, Direttore Artistico musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia TV rivela quale sarebbe il cast di Sanremo 2026. Ecco i Big che potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston, in vista della prossima edizione della kermesse.

Ecco chi ci sarebbe tra i Big di Sanremo 2026

La macchina di Sanremo 2026 è ufficialmente in movimento. Quest’anno il Festival della canzone italiana si terrà dal 24 al 28 febbraio e alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà nuovamente Carlo Conti. Proprio il presentatore domenica 30 novembre annuncerà ufficialmente il cast della kermesse musicale e senza dubbio non mancheranno i colpi di scena.

Tuttavia in queste ore ad annunciare in anteprima i presunti Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston è stato Tony Vandoni, Direttore Artistico musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia TV. Ma chi prenderà parte dunque alla gara canora? Andiamo a scoprire i nomi.

Stando a quanto si legge, tra i Big di Sanremo 2026 ci sarebbero Aka7even con LDA, Amara, Anna Tatangelo, Arisa, Blanco, Bresh, Colombre e Maria Antonietta, Diodato e Emma Tolde, Eddie Brock, Elodie e Rkomi. E ancora, sul palco dovrebbero salire Emma, Ermal Meta, Fast Animals and Slow Kids, Fulminacci, Geolier, J-Ax, Levante, Malika Ayane. Non è ancora finita. Leggiamo da chi altri sarebbe composto il cast.

Secondo Vandoni, al Festival parteciperebbero anche Mara Sattei, Marco Masini e Fedez, Patty Pravo, Raf, Ron, Sal Da Vinci, Serena Brancale. Infine alla kermesse ci sarebbero Tommaso Paradiso, Tropico, Venerus, Virginio, Zero Assoluto.

Domenica 30 novembre Carlo Conti annuncerà dunque il cast ufficiale e sapremo finalmente chi quest’anno prenderà parte alla kermesse musicale, già attesissima da tutto il pubblico.

