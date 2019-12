Chi è Avincola? Vita privata, carriera, Sanremo Giovani e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Avincola, dalla vita privata, alla carriera, a Sanremo Giovani, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Avincola? Vita privata e carriera del cantante

Simone Avincola nasce a Roma nel 1987. Della sua vita privata sappiamo che il cantante è cresciuto nel celebre quartiere Garbatella, e che ben presto si è avvicinato al mondo della musica. Dopo gli studi, così, a soli 21 anni l’artista decide di pubblicare il suo primo EP inedito, conquistando il cuore del pubblico. Simone inizia così la sua carriera, e nel 2009 ha vinto la prima edizione del Premio Stefano Rosso. L’anno successivo, invece, si aggiudica il Premio Botteghe d’Autore.

In seguito Avincola pubblica nel 2013 il suo primo docufilm, Stefano Rosso – L’ultimo romano, che ha ottenuto diversi riconoscimenti. Nello stesso anno inizia una collaborazione con il cantautore e produttore Edoardo De Angelis. Solo nel 2019, però, Simone decide di dare una svolta alla sua carriera, decidendo di partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani, dove riesce a convincere a pieno non solo i giudici, ma anche i telespettatori.

Avincola a Sanremo Giovani

Dopo un lungo percorso, quest’anno Avincola ha deciso di mettersi alla prova con una nuova esperienza, partecipando ai provini per Sanremo Giovani. Qui si presenta col pezzo Un Rider, che trova l’approvazione della giuria e del pubblico. Passo dopo passo, così, il cantante riesce a superare le fasi iniziali del concorso, classificandosi tra i 10 finalisti della manifestazione.

Giovedì 19 dicembre, in diretta su Rai 1 con Amadeus, quindi, Avincola si sfiderà con gli altri artisti in gara, e i cinque vincitori avranno l’opportunità di accedere alle Nuove Proposte di Sanremo 2020, coronando così il loro sogno. Chi riuscirà ad arrivare sul palco dell’Ariston? Simone riuscirà a trionfare e a partecipare al Festival della canzone italiana? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

Chi è Avincola? Dove seguirlo su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto e connessi con Avincola, non devono far altro che seguire il cantante tramite la sua pagina ufficiale Instagram. L’artista senza dubbio aggiornerà tutti i followers sulla sua esperienza a Sanremo Giovani, e non mancano scatti sulla sua quotidianità e le news sulla sua carriera.

Novella 2000 © riproduzione riservata.