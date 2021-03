1 Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Mancano ormai pochi giorni al parto di Chiara Ferragni, e l’influencer non vede l’ora di poter finalmente abbracciare sua figlia, il cui nome è ancora avvolto nel mistero. Solo la scorsa settimana, prima dell’inizio del Festival di Sanremo, Fedez ha comunicato sui social che il nome della bambina inizierà con la lettera V e da allora in molti stanno scommettendo su quale sarà stata la scelta dei Ferragnez. Nel mentre l’imprenditrice digitale e il rapper continuano a postare delle bellissime storie col piccolo Leone, che la prossima settimana compirà tre anni. Il bambino come sappiamo è una vera star del web ed ha conquistato il cuore degli utenti con la sua dolcezza e la sua simpatia.

Qualche ora fa così, quando Chiara Ferragni ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, ha svelato anche una piccola curiosità su suo figlio. Un follower della blogger ha infatti chiesto quando Leone avrebbe iniziato la scuola. A quel punto l’imprenditrice digitale ha raccontato che suo figlio avrebbe dovuto iniziare a frequentare l’asilo già lo scorso settembre. Tuttavia a causa del Covid Chiara e Federico hanno scelto di rimandare l’inizio della scuola, preferendo non esporre Leone ad eventuali rischi. Il piccolo però, pandemia permettendo, a settembre inizierà ufficialmente l’asilo. Queste le parole della Ferragni in merito:

“Doveva iniziarlo a settembre dell’anno scorso, però per questione Covid abbiamo preferito aspettare e quindi inizierà l’anno prossimo”.

Chiara Ferragni svela quando Leone inizierà a frequentare la scuola. pic.twitter.com/gzw3mjBRAb — disagiotv (@disagio_tv) March 9, 2021

Nel mentre qualche giorno fa a schierarsi nuovamente contro Fedez e Chiara Ferragni è stato il Codacons. Rivediamo cosa è accaduto.