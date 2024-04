Alessio Falsone dice ‘No grazie’ a Tale e Quale: in ballo un programma sportivo

Social

Andrea Sanna | 13 Aprile 2024

Grande Fratello

Su Instagram Alessio Falsone ha ammesso di aver ricevuto delle proposte ma di aver detto no alla possibilità di partecipare a Tale e Quale. In ballo ci sarebbe però un programma sportivo!

Alessio Falsone e il “no” a Tale e Quale

Come procede la vita degli ex inquilini del Grande Fratello ora che il reality show è finito? I protagonisti del programma condotto da Alfonso Signorini stanno rilasciando interviste e dichiarazioni sui social che non passano di certo inosservate. È il caso di Alessio Falsone che nelle scorse ore ha aperto il box delle domande su Instagram e ha risposto alle curiosità degli utenti.

Il ragazzo, che oggi vive una relazione con Anita Oliveri (conosciuta proprio al GF) ha svelato di aver ricevuto delle proposte lavorative in TV ma di averle rifiutate. Pare anche che ad Alessio Falsone sia stato chiesto di presentarsi come papabile concorrente a Tale e Quale Show, ma anche in questo caso ha detto un secco “no, grazie”.

E dietro a tale rifiuto ci sarebbe un motivo, come ammesso da Alessio Falsone:

“Allora amici rispondo a questa, ma rispondo anche ad altre domande molto simili. No, non è che non mi piacerebbe, voglio fare altro. E siccome voglio allenare, se inizio a fare televisione rischio di non poter allenare più. Quindi ho detto no a tutte le proposte. Tra l’altro anche Tale e Quale Show mi hanno proposto. Non è che mi hanno proposto, ma hanno detto ‘Ti piacerebbe se ti proponessimo come concorrente?’. Ho detto ‘no grazie’.

Nonostante i vari “no”, appunto, Alessio Falsone ha fatto sapere che gli piacerebbe fare l’opinionista di un programma sportivo e pare essersi aperta una possibilità, ma non solo. Ecco le sue parole:

“Non farò programmi TV, reality e non farò l’attore. Ma ti parlo di ora, non so tra 10 anni cosa farò. Mi piacerebbe fare l’opinionista e sembra esserci la possibilità di farlo in un programma sportivo, mi piacerebbe. Proverò a fare radio per gioco, anche per capire se ne sono in grado e un podcast”, ha raccontato Alessio Falsone.

Alessio rivela di aver ricevuto molte proposte TV (tra cui Tale e Quale), ma di averle declinate perché intenzionato a portare avanti altri progetti pic.twitter.com/b1i4O99BCM — disagiotv (@disagio_tv) April 13, 2024

Vedremo quindi se Alessio Falsone coglierà qualche opportunità lavorativa in TV.