Elisa Isoardi e gli ultimi rumor sulla vita amorosa: chi è davvero vicino alla conduttrice?

Elisa Isoardi vita amorosa

Mentre il pubblico aspetta di rivederla in un programma TV tutto suo, Elisa Isoardi resta sull’onda del gossip. I mormorii sulla sua vita amorosa mutano di settimana in settimana, segno che chi le vuol bene vorrebbe saperla felice anche accanto a un uomo.

Nei giorni scorsi i giornali credevano di aver fiutato il riaccendersi della scintilla con Alessandro Di Paolo, produttore cinematografico col quale la conduttrice aveva già avuto una storia. La Isoardi si era legata a lui dopo la fine della relazione con il leader della Lega Matteo Salvini, finché tutto non è finito “Perché i tempi non erano maturi”, spiegò lei alla stampa. I due si sono sì rivisti, e qualche abbraccio affettuoso se lo sono anche scambiato, ma si è trattato di un incontro in amicizia.

Oggi invece le voci sono di tutt’altro tenore, perché si dice che Elisa Isoardi sia vicina a un uomo non libero. Il rumor è dei più scottanti, specie considerando chi altri coinvolge. Pare che l’innesco del pettegolezzo lo abbia offerto la fiera del Tuttofood e Host che si sta tenendo proprio in queste ore a Rho.

La giornata inaugurale della manifestazione, che svolgendosi finalmente in presenza sta ridando speranza a tutto il settore dell’enogastronomia con grande soddisfazione dell’AD di Fiera Milano Luca Palermo, ha visto proprio l’arrivo della Isoardi.

Mentre si muoveva tra un padiglione e l’altro, Elisa Isoardi è stata osservata in compagnia di Ettore Prandini. Lui bello, 49 anni lo scorso luglio, nel 2018 ha ricevuto la nomina di Presidente Nazionale di Coldiretti, è sposato ed ha tre figli. Per questo ci si chiede: è possibile, come si dice convinto qualcuno, che tra i due ci sia del tenero?

Il rumor su Prandini

Novella 2000 ha raccolto il gossip cercando però di verificarlo. Da una parte, persone vicine a Prandini ci avvertono che l’imprenditore è quanto di più lontano dalla cronaca rosa e mai s’immischierebbe in storie del genere.

All’unanimità gli si riconosce di essere persona molto riservata, attenta e scrupolosa quando si tratti del privato, e sostanzialmente incapace di favorire notizie come questa.

Non diversamente si può dire di Elisa Isoardi, che ben si guarda dal confondersi con chi abbia alle spalle una situazione familiare consolidata.

Ma a darci ulteriore conferma dell’infondatezza di tali voci sono amici della conduttrice, che respingono il rumor definendolo una bufala. Elisa sarebbe infatti felicemente single, e stando sempre a loro il suo rapporto con Ettore Prandini si limiterebbe a questioni di lavoro. L’ultimo incontro privato della Isoardi con l’imprenditore risalirebbe a qualche anno fa, e solo per ragioni professionali. Se i due si sono sfiorati in Fiera, è stato solo perché lei ne conduceva l’apertura.

Elisa Isoardi e Ettore Prandini alla Fiera Tuttofood e Host di Milano Rho (fonte: Instagram)

Infine, benché a qualcuno piaccia fantasticare sul flirt di una bella donna come la Isoardi con una figura istituzionale qual è Prandini, l’ex volto della Prova del Cuoco ha altri pensieri per la testa. In queste ore Elisa Isoardi si trova infatti sulle montagne intorno a Cuneo per prendersi cura della madre malata a una gamba.

Prima di augurarle di ritrovare presto l’amore, che comunque può arrivare in ogni momento, speriamo piuttosto in una rapida guarigione della mamma!

