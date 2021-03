1 La foto di Elisabetta Gregoraci e DiCaprio

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha svelato numerose curiosità sulla sua vita privata, molte delle quali non sono passate inosservate sul web. Anche dopo che la conduttrice di Battiti Live ha lasciato la casa sono stati raccontati diversi retroscena sul suo conto, e uno di essi è stato svelato proprio nel corso di una delle dirette del reality. Parliamo di quando Elisabetta ha avuto ospite a casa sua a Montecarlo nientemeno che Leonardo DiCaprio! Tutto è iniziato quando i concorrenti ancora in gioco hanno dovuto reinterpretare una famosissima scena di Titanic, che come sappiamo vede protagonista proprio l’attore hollywoodiano. A quel punto Cristiano Malgioglio, rivolgendosi ad Alfonso Signorini, ha affermato:

“Sai che a casa di Elisabetta Gregoraci c’era Leonardo DiCaprio?”

Il conduttore ha così indagato, e Elisabetta Gregoraci, tra le risate, ha così confermato il tutto affermando:

“Abbiamo fatto Titanic”.

Nel mentre sul web in queste ore è diventata virale una foto che vede insieme proprio Elisabetta Gregoraci e Leonardo DiCaprio! Ma perché gli utenti su Twitter hanno condiviso questo vecchio scatto della conduttrice e dell’attore? La risposta è semplice: solo ieri sera Canale 5 ha mandato in onda Titanic, e a quel punto i fan di Elisabetta non hanno potuto fare a meno di pensare a quando la presentatrice ha incontrato DiCaprio.

La foto di Elisabetta e Leonardo DiCaprio è così diventata virale, e in molti si sono chiesti cosa sia accaduto durante il loro incontro. Che nelle prossime ore la Gregoraci faccia luce sulla questione, svelando questo ennesimo retroscena? Non resta che attendere per scoprirlo.