1 La replica di Elodie agli hater

Elodie quest’oggi sembra aver perso davvero la pazienza sui social. E come biasimarla! La cantante è andata a ripescare dei commenti sotto ad un vecchio post che risale ai tempi di X Factor, quando aveva appena 18 anni. Qui ha trovato delle parole, da parte di alcuni hater, che l’hanno non poco infastidita. Ecco il suo racconto:

“Sono finita su un post di quando avevo 18 anni, del provino di X Factor e ho letto un po’ di commenti. Un po’ così, diciamo, senza senso. Qualcuno diceva ‘una piccola trans’. Non sono una trans, ma non credo sia un’offesa. È un’offesa? È brutto? Qual è il problema? Non capisco”, ha sbottato la cantante.

Ma non è finita qui, perché l’elenco dei commenti rivolti ad Elodie sembra essere massiccio: “Oppure qualcuno ha scritto ancora ‘Si vede che è cresciuta e si è rifatta come tutte le altre’. Non mi sono rifatta e pure se fosse, anche qui, i c***i vostri? Terzo, un’altra ‘È andata a fare il provino con dei vestiti, guarda’. Non avevo una lira. Mi sono messa un pantalone e una maglietta. Avevo 18 anni. Comunque tutto questo per dire che comunque ci stanno un sacco di str**zi fuori, frustrati a commentare il video di una ragazzina di 18 anni. Che tristezza infinita”.

La replica di Elodie ad alcuni hater. pic.twitter.com/ZSZVqXzOPf — disagiotv (@disagio_tv) March 9, 2021

Elodie ha così voluto mettere la parola fine a questa inutile polemica sul suo conto.

Nei giorni scorsi Elodie è stata grande protagonista del Festival di Sanremo 2021 nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus, ma ha dato prova di essere un’artista a 360 gradi. Si è prestata alla realizzazione di tanti momenti sul palco dell’Ariston dove l’abbiamo vista cantare, ballare e raccontarsi attraverso un bellissimo monologo. Andiamo a rileggere alcuni stralci del suo discorso…