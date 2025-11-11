Nel dietro le quinte di Vita in Diretta il direttore Roberto Alessi incrocia Ema Stokholma, che fa una rivelazione inaspettata sulla sua vita privata.

La rivelazione di Ema Stokholma

Sono trascorsi due anni da quando Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno annunciato la fine della loro relazione. Solo qualche mese fa, nel corso di un’ospitata a Verissimo, la conduttrice ha parlato della rottura con l’ex volto di Ballando con le Stelle (oggi legato a Sonia Bruganelli) e in merito ha affermato: “In amore a volte sono stata fortunata, ma l’ultima volta ho imparato la lezione che da sola stai benissimo e non hai bisogno di nessuno. Ho imparato dall’ultima relazione. È stata tosta uscirne, perché è una persona che accogli dentro casa tua, con il suo passato, la sua vita. Ti sposti e fai spazio. Dopo è difficile riprendere quello spazio lì, ci vuole molto rispetto e non sempre c’è. Oggi sto bene”.

Al momento dunque Ema si gode la vita da single, tuttavia pare che la presentatrice sia pronta a voltare pagina. Roberto Alessi, direttore di Novella2000, fa infatti sapere di aver incrociato la Stokholma, che chiacchierava con Paola Barale, nei corridoi di Vita in Diretta. La conduttrice radiofonica, replicando a un complimento della collega, che le ha detto: “Sei bellissima e sei anche molto sexy”, ha dichiarato: “Davvero? Grazie, fa molto piacere. Però, tesoro, fidati qui non si batte chiodo. Niente di niente sul fronte uomini”. A quel punto è arrivata la confessione inaspettata.

Ema Stokholma ha infatti svelato di essere iscritta ad alcune piattaforme di incontri, ma di non avere successo con gli uomini. Spiegando il motivo, la presentatrice ha aggiunto: “Pensa che neanche le piattaforme di incontri mi aiutano: leggono il mio nome e pensano che sia un fake, un inganno, magari proprio una truffa e invece sono io, proprio io!”.

Roberto Alessi ha così fatto una promessa ad Ema: “A questo punto ti risolvo io la situazione e lo scrivo così ti libero da questo equivoco dei fake”. Promessa mantenuta.

