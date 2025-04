L’ex allievo di Amici Samuele Segreto era a Monreale quando è scoppiata dal nulla una sparatoria. Il suo racconto drammatico: “Colpi di pistola a raffica, sangue, amici che scappavano”

Il racconto di Samuele Segreto

Sul sito Ansa, Il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano, così come nei TG, è una notizia che ha lasciato tutti attoniti. Anche Samuele Segreto, ex allievo di Amici 22, non riesce a farsene una ragione. Il ballerino e attore era presente sabato notte quando a Monreale tre ragazzi (uno di 23 e due di 26 anni) di nome Salvo, Andrea e Massimo sono stati ammazzati con una pistola da un 19enne, reo confesso. Altri due di loro sono rimasti feriti.

L’Ansa fa sapere che inizialmente il 19enne che ha compiuto questo atto inaudito ha ammesso i fatti davanti al pm. Poi si è rifiutato di rispondere. Le dichiarazioni quindi non sarebbero utilizzabili al momento e le accuse sono pesanti. Tutto sarebbe iniziato da una frase pronunciata da una delle vittime: “Ma come cavolo guidate? Andate più piano” e questo avrebbe scatenato l’impensabile.

Dopo la tragedia un’intera comunità è sotto choc e anche Samuele Segreto, presente quella sera quando si è verificato il tutto, è sconvolto. Ai social ha affidato i suoi pensieri:

“Proteggeteci da lassù, angeli belli. Ho finito le lacrime, sembra di vivere il peggiore degli incubi. Che giustizia sia fatta. Vivrete sempre nei nostri cuori”, ha scritto in un primo momento Samuele.

Lo sfogo dell’ex di Amici

“Non riesco a pensare ad altro, i colpi di pistola a raffica, il sangue, i miei amici che scappavano piangendo, motori buttati a terra, ragazzi che cadevano in preda al panico, ragazze inermi che tremavano, e nel frattempo ‘pam pam’ e altri bossoli che bucavano corpi, oggetti, urla, tutto nel giro di dieci minuti”, questo il primo commento a caldo della nottata sconvolgente vissuta da Samuele Segreto.

Nel suo lunghissimo sfogo, il ballerino ha spiegato che lì a Monreale si conoscono tutti e una serata di festa si è trasformata in una vera e propria tragedia: “Forse siete stati abituati nei vostri quartieri alla violenza, alla criminalità e per voi è normale girare con le pistole, ma a casa mia no, casa mia era un posto sicuro, il più sicuro del mondo, dove questo era il periodo più atteso per tutti noi. Siete solo delle merde, avete portato via tre ragazzi a famiglie, fidanzati, nipoti, ragazzi con sogni, non come voi che nella merda nascete e nella merda rimanete”.

Nell’ultima parte di messaggio, è arrivata la condanna da parte di Samuele Segreto: “Con la stessa facilità con la quale avete premuto quel grilletto, vi auguro di passare giorni tremendi, di angoscia, di dolore e lo stesso dolore lo auguro alle vostre famiglie e amici, perché non so fare il perbenista, siete venuti a casa mia e avete lasciato traumi indelebili”.

Infine il cordoglio di Samuele Segreto ai tre ragazzi scomparsi e alle famiglie delle vittime: “Sarete nei nostri cuori per sempre, alle vostre famiglie rivolgo la mia vicinanza, il tempo curerà le ferite che non saranno mai rimarginate perché un figlio che esce per divertirsi a 20 anni non può e non deve fare questa fine, potevo essere io, poteva essere la mia fidanzata, mio fratello, non si scherza più e abbiamo bisogno di veri provvedimenti, i malandrini fateli a casa vostra con i vostri amici di merda come voi, feccia dell’umanità dovete marcire in carcere”.

Insomma un fatto davvero tremendo su cui ora tutti si augurano venga fatta giustizia. Novella2000.it si unisce al dolore delle famiglie.