In queste ore è stato rivelato che un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello potrebbe apparire come tentatore a Temptation Island. Ecco di chi stiamo parlando.

Un ex gieffino a Temptation Island

Negli ultimi giorni sono state svelate le coppie che faranno parte della nuova edizione di Temptation Island e, come sempre accade, non mancano le indiscrezioni ancora prima del debutto su Canale 5. La data di partenza è prevista per i primi giorni di luglio 2025, quindi l’attesa sta per finire e il pubblico è pronto a vedere ciò che accadrà.

Se l’identità dei fidanzati e delle fidanzate è nota, non si può ancora dire lo stesso dei tentatori e delle tentatrici. Questi saranno annunciati tra non molto ma per il momento dobbiamo accontentarci dei rumor che circolano sul web. Poco tempo fa vi abbiamo detto che un ex corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne potrebbe entrare a far parte del cast.

Oggi vi riportiamo un’altra indiscrezione del sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una Storia all’interno della quale leggiamo: “Tra i tentatori di Temptation Island potremmo ritrovare un ex gieffino dell’ultima edizione: si tratta di Emanuele Fiori“.

Ex gieffino come tentatore a Temptation Island

Chi ha seguito il Grande Fratello quest’anno si ricorderà sicuramente del concorrente Vip entrato a reality già iniziato. La sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia è cominciata al giorno 78 ed è terminata il giorno 141. Purtroppo non è riuscito a completare il suo percorso per arrivare in finale ma ora non ci rimane che attendere per capire se verrà scelto da una delle fidanzate di Temptation.

Appuntamento a giovedì 3 luglio con la prima puntata condotta, come al solito, da Filippo Bisciglia.