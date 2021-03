Scopriamo qualcosa in più sugli Extraliscio: componenti, vita privata, carriera, dove seguirli sui social e il testo della canzone in gara a Sanremo 2021.

Chi sono gli Extraliscio

Nome del gruppo: Extraliscio

Componenti: Mirco Mariani, Moreno il Biondo, Mauro Ferrara

Età dei componenti: 51 anni (Mirco Mariani), 62 anni (Moreno il biondo), 72 anni (Mauro Ferrara)

Anno di formazione: 2014

Provenienza: Romagna

Professione: cantanti e musicisti

Genere: Liscio, Folk

Profilo Instagram: @extraliscio

Profilo Facebook: Extraliscio

Extraliscio componenti, età e biografia

Conosciamo meglio chi sono gli Extraliscio, gruppo musicale folk formato da tre componenti provenienti dalla Romagna. Il gruppo è stato fondato nel 2014 da Mirco Mariani e Moreno il Biondo, solo successivamente si è aggiunto Mauro Ferrara. A dare inizio a tutti è stata Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, che ha fatto incontrare i due componenti iniziali. Da qui è nato un progetto basato sulla musica folcloristica romagnola tradizionale, con lo scopo di fondersi in un genere però più attuale.

Mirco Mariani è nato il 26 agosto 1969 e ha dunque 51 anni di età, segno del Leone.

Moreno il Biondo, nome d’arte di Moreno Conficconi, è nato a Meldola il 29 luglio 1958, ha dunque 62 anni di età ed è del segno del Leone.

Mauro Ferrara, nome d’arte di Mauro Carlini, è nato ad Argenta il 12 luglio 1948, ha 72 anni di età ed è del segno del Cancro.

L’obiettivo degli Extraliscio è quello di portare il folk e il liscio a un livello più nazional-popolare e moderno.

Vediamo adesso la loro vita privata.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata degli Extraliscio non sappiamo molto, essendo i componenti delle persone piuttosto riservate.

Riguardo Mirco Mariani sappiamo che è un grande appassionato ricercatore di strumenti dimenticati e rari. L’artista ha infatti creato a Bologna il Labotron, un laboratorio che riunisce tutti i suoi strumenti e pensato come centro di sperimentazione musicale.

Di Moreno il Biondo, invece, sappiamo che ha collaborato per molti anni con Raoul Casadei, soprannominato il Re del liscio. Per oltre una decade è stato il suo braccio destro, prendendo parte a tutti i concerti e le serate organizzati dall’Orchestra Casadei. Nel corso della sua carriera ha scritto più di 470 brani, quasi tutti sul genere del liscio.

In merito a Mauro Ferrara, invece, sappiamo che anche lui ha preso parte all’Orchestra Casadei per molti anni. Conosciuto nel mondo del liscio, nel 2019 ha anche presto parte al Jova Beach Party insieme all’Orchestra Grande Evento.

La carriera degli Extraliscio

Gli Extraliscio si sono formati nel 2014 e nel corso degli anni hanno realizzati parecchi progetti musicali. Nel 2016 pubblicano il loro album di debutto, dal titolo “Canzoni da ballo“, a cui poi ha fatto seguito una tournée.

Nel 2017 è uscito il loro secondo album “Imballabilissimi – Ballabilissimi“, anche questo seguito da un tour. Il 2020 è l’anno in cui hanno contribuito a realizzare il singolo GiraGiroGiraGi, ossia la sigla ufficiale del Giro d’Italia 2020.

Sempre nel 2020 diventano i protagonisti del film Extraliscio – Punk da balera, pellicola presentata al Festival di Venezia 2020 e al Bellaria Film Festival. Grazie a questo lavoro, il film viene premiato con il Premio Siae al Talento Creativo e con il Premio FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essais.

Il 2020, nonostante le difficoltà, è un anno ricco di produzioni per gli Extraliscio, che pubblicano una cover del singolo “Sbagliato” di Jovanotti. Non solo, a novembre 2020 pubblicano il loro terzo album chiamato “Punk da Balera“, proprio come il film.

Il 2021 vede la consacrazione al grande pubblico, dato che gli Extraliscio, insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, prendono ufficialmente parte al settantunesimo Festival di Sanremo.

Dove seguire gli Extraliscio: Instagram e social

Gli Extraliscio hanno una pagina Facebook e un profilo Instagram, dunque possono essere seguiti sui social.

La pagina Instagram (@extraliscio) conta più di 2mila followers ed è piuttosto attiva in merito all’aggiornamento sui propri lavori.

La pagina Facebook (Extraliscio), invece, conta più di 10mila mi piace ed è il mezzo più utilizzato dalla band per comunicare con i fan.

Se volete seguire singolarmente i componenti, invece, solo due dei tre hanno un profilo Instagram personale: Mirco e Moreno.

Extraliscio a Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 inizia il 2 marzo. Alla conduzione è chiamato per la seconda volta Amadeus. Tra i 26 Big in gara quest’anno troviamo gli Extraliscio. Sul palco dell’Ariston per il primo anno, il gruppo presenterà la canzone Bianca Luce Nera insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. La band ha commentato la propria canzone, descrivendo il pezzo che presenteranno:

“Non abbiamo deciso noi di venire, ma ce l’ha proposto la nostra manager. Noi eravamo convinti di non essere pronti, invece poi alcuni di noi hanno insistito e quindi ci abbiamo provato. Quando ci ha chiamato Amadeus siamo rimasti sorpresi, non ce l’aspettavamo.

La canzone. si chiama “Bianca Luce Nera” ed è il contrario del contrario. È una canzone che si ribalta e si rovescia, il bianco e il nero, come le carte tagliate a metà. Tutto è un gioco di rovesciamento, della vita e delle cose. Dal palco dell’Ariston ci aspettiamo che non crolli.”

Canzone e testo

Ecco un piccolo estratto del testo di Bianca Luce Nera, la canzone che gli Extraliscio presenteranno a Sanremo 2021 insieme a Davide Toffolo:

“Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino”

Ecco la lista completa dei Big che prenderanno parte a Sanremo 2021, oltre agli Extraliscio.

I Big di Sanremo 2021

Ecco chi sono tutti i Big in gara, con le loro rispettive canzoni, a Sanremo 2021 oltre agli Extraliscio:

