Fabio Maria Damato, manager della Ferragni, parla per la prima volta dopo il pandoro gate

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Maggio 2024

Dopo il Pandoro gate per la prima volta interviene Fabio Maria Damato, manager di Chiara Ferragni. Le sue parole a Far West

Per la prima volta Fabio Maria Damato è intervenuto dopo il Pandoro gate a Far West su Rai 3. Il manager di Chiara Ferragni ha espresso il suo punto di vista dopo il caos che è emerso in questi mesi.

Parla Fabio Maria Damato, manager di Chiara Ferragni

La vicenda legata al Pandoro gate che ha visto protagonista Chiara Ferragni continua a tenere banco sui social e in TV. Mentre oggi l’imprenditrice digitale festeggia il suo compleanno e Fedez è alle prese con i suoi nuovi tatuaggi (e ha evito una battuta sull’influencer), a spuntare fuori sono le dichiarazioni di Fabio Maria Damato.

Facciamo riferimento al dirigente di The Blonde Salad Crew, l’azienda finita nel mirino dopo appunto la vicenda balocco. Fabio Maria Damato lo abbiamo conosciuto in più occasioni da Chiara Ferragni come il suo braccio destro. Ieri a Far West, programma condotto da Salvo Sottile, l’inviata l’ha intercettato.

La giornalista ha tentato di porgergli domande precise, alle quali però non ha ricevuto alcuna risposta. In tutti questi mesi Fabio Maria Damato non ha mai rilasciato interviste e tantomeno commentato tutto quello che è successo. A Far West la reporter ha provato a chiedergli: “All’interno dell’e-mail Balocco ci sono degli scambi importanti quelle e-mail sono state scambiate direttamente con te?”.

Fabio Maria Damato, però ha preferito glissare la domanda su Chiara Ferragni e tutto l’accaduto: “Io ti ringrazio per questo interessamento ma non ho molto da aggiungere, non è il caso, è già una cosa complicata e dolorosa”. Nonostante il manager abbia cercato di divincolarsi dai quesiti, la giornalista ha provato a incalzarlo:

“Voi non eravate consapevoli che ci potesse essere questo errore?”. Ancora una volta però Fabio Maria Damato si è divincolato: “Io non posso aggiungere nulla mi dispiace. Sono dipendente della società, quello che doveva dire l’ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta e ha spiegato tutto e ha parlato di tutto, io non ho mai parlato non voglio farlo ora. Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui”.

Poco dopo la giornalista gli ha chiesto anche cosa volesse aggiungere dopo le accuse di Fedez a Belve nei suoi confronti. “Non rispondo a nulla, non ho nulla da dire”, ha concluso il manager, tagliando corto.

Secondo i nostri analisti C’è anche qualcosa che non torna nei followers di Chiara Ferragni #FARWEST ora su #Rai3👇https://t.co/rx5XUsBOms pic.twitter.com/Bz33G7ott4 — Salvo Sottile (@salvosottile) May 6, 2024

La procura di Milano in ogni caso si sta occupando del fatto, come precisato nella trasmissione. Sempre a Far West si è parlato però anche del profilo Instagram di Chiara Ferragni. L’imprenditrice infatti ha perso numerosi follower dopo il Pandoro gate, ma secondo alcuni ne sarebbero spuntati alcuni di sospetti, come spiegato dall’analista.

Su questo argomento ha voluto vederci chiaro anche la giornalista che a Fabio Maria Damato ha chiesto se davvero Chiara Ferragni avesse bisogno di comprare follower: “Non ho nulla da dire. Non so nulla di questo, è Chiara la persona che parla, è lei il nostro amministratore delegato, io non ho niente da dire su questo”, ha chiuso. Anche questa situazione dunque andrà chiarita.

Fabio Maria Damato intanto ha “parlato” per la prima volta. Ci saranno delle repliche dopo questa dichiarazioni?