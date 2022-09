1 La bestemmia dalla regia del GF Vip 7

Questo sarà il secondo giorno che i vipponi dovranno passare all’interno della casa del GF Vip 7. Come spesso accade a tanti di loro piace dormire e per tale ragione è compito della regia occuparsi della sveglia. Le luci, per esempio, vengono accese senza possibilità di essere spente e a volte viene messa della musica. La sveglia dei gieffini, però, oggi è stata molto diversa. Il web, infatti, ha ripreso dalla diretta h24 il momento in cui un operatore ha bestemmiato.

Qui sotto possiamo vedere il video in cui un telefono della regia squilla e il ragazzo che controlla i vipponi prima di rispondere pare proprio dire una bestemmia. E poi continua: “Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando e poi mi chiami. Aspetta un attimo“. A questo punto qualcuno da dentro la Casa, che si è svegliato sentendo queste frasi, ha esclamato: “Hai il microfono aperto! Le bestemmi ci hanno svegliato. Era una bestemmia?“. C’è da dire che nel corso delle edizioni queta non è la prima volta che la produzione lascia i microfoni accesi per sbaglio.

Questa svista ha comunque fatto diventare il filmato virale. Ieri sera, invece, la regia ha tolto l’audio della diretta e sembra aver aggiunto dei dialoghi che non c’entrava nulla con le immagini mostrate. Nella regia 1 c’erano due vippone, mentre nella regia 2 Elenoire, Patrizia e Cristina che parlavano. Non sappiamo cosa si siano dette proprio a causa di queste interferenze che dopo un pochino si sono interrotte.

Andiamo, ora, a vedere che cosa è accaduto ancora ieri in giornata. Anche se i vipponi sono al GF Vip 7 da poche ore c’è qualcuno che è già entrato in crisi. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando. Continuate a leggere per saperne di più…