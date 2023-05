NEWS

Nicolò Figini | 19 Maggio 2023

GF Vip 7

Le tre ex vippone del GF Vip 7, Oriana, Giaele e Micol hanno rilasciato la loro capsule in edizione limitata. Ecco il costo

Quando costa la capsule delle ex vippone del GF Vip 7

Qualche giorno fa Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia avevano annunciato di star lavorando insieme a un progetto top secret. Per diverso tempo non ne hanno potuto parlare, ma a partire da ieri è disponibile su un determinato store la loro collezione a edizione limitata. Una foto diffusa in precedenza mostrava le tre ex vippone del GF Vip davanti a un cartellone con vari disegni e pezzi di stoffa attaccati sopra.

Considerato anche il tag, ovvero “miabag“, tutti si aspettavano che le ragazze stessero lavorando a una nolo linea di borse. Invece hanno sorpreso tutti, in quanto si tratta di una capsule che comprende delle giacche. Ognuna di queste ha un tocco personale legato alla vippona che l’ha ideata. Sul sito in questione possiamo anche vedere il servizio fotografico, il quale è stato realizzato in campagna tra fieno e cavalli.

Ma quanto costano le giacche delle tre ex concorrenti del GF Vip 7? Per tutte il prezzo è di 249 euro. Risulta possibile pagare la giacca in tre rate da 83,00 euro senza interessi. Per Oriana si parla di una “Giacca militare vintage con inserti corona strass, patch con cristalli, pizzo, scritta bebè in strass e maxi corona sul retro“.

Cliccando sullo spazio dedicato a Micol, invece, si parla di una “Giacca militare vintage camouflage con strass sulle tasche, patch cuore argento e scritta xoxo glitterata sul retro“. Infine, quella di Giaele è una “Giacca militare vintage crop con bottoni e dettagli crystal, strass e maxi stampa diamante sul retro“.

