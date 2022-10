1 La frase di Ciacci a Sara nel mirino del web

Non si placano le polemiche su alcuni concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. A finire nel mirino ancora una volta, alcune dichiarazioni pronunciate nel corso della diretta in onda su Mediaset Extra. Parole che hanno fatto indignare il popolo della rete. Come potete vedere dal video sottostante, in cucina Giovanni Ciacci e Sara Manfuso si sono ritrovati a chiacchierate e capire come muoversi durante la puntata di domani.

Giovanni Ciacci ha suggerito alla coinquilina che sarebbe il caso di riunirsi tutti insieme e capire bene cosa dire e fare per non trovarsi del tutto impreparati a cosa sarà, specie dopo quanto accaduto con il ritiro di Marco Bellavia. Questo perché senza dubbio il fatto sarà uno dei temi principali dell’appuntamento di domani 3 ottobre con la quinta puntata del GF Vip. Tra una battuta e un’altra, improvvisamente, senza volerlo, l’opinionista ha appena sfiorato Sara per poi scusarsi:

“Non ti volevo toccare il c**o”, ha detto Giovanni Ciacci. Sara Manfuso ha ribattuto: “Eh adesso guarda, domani urlerò ‘mi ha toccato il c**o'”. A far indignare i telespettatori, però, è ciò che è successo dopo. Perché l’opinionista ha aggiunto: “Facciamo la violenza sessuale? Scusami ma mi ci è andata proprio la mano. Tuo marito tanto non penso sia geloso di me”, con Sara che gli ha dato corda: “Simuliamo”. Sebbene i due stessero “scherzando” a modo loro, diciamo che certe affermazioni potrebbero urtare la sensibilità di molte persone, che purtroppo quel tipo di violenza la subiscono e combattono.

Ciacci: “Facciamo la violenza sessuale?”



Sara: “Sì dai, simuliamo”



Queste cose non si dicono nemmeno per scherzo, che schifo. #gfvip pic.twitter.com/vsecN74ULB — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 2, 2022

Quanto successo tra Giovanni Ciacci e Sara Manfuso hanno provocato una lunga polemica tra gli utenti di Twitter e dei vari social, che chiedono un intervento da parte della produzione del GF Vip. Ma nelle scorse ore Giovanni ha fatto discutere non solo per queste dichiarazioni e per quanto accaduto con Marco Bellavia, ma anche per altro. Andiamo a vedere cosa è accaduto tra lui e Alberto De Pisis…