Giovedia: il primo trattamento cosmetico effetto lifting

Redazione | 20 Marzo 2023

Giovedia lifting gel è il brevetto Made in Italy del primo lifting cosmetico ad esclusivo uso dell’estetica professionale avanzata. Un trattamento di biorivitalizzazione da cabina, che lifta istantaneamente i tessuti riducendo visibilmente dalle linee sottili alle rughe più profonde, e dando nuova luminosità alla cute fin dalla prima seduta.

Il mix di ingredienti crea un equilibrio potente e sicuro, adatto a tutte le pelli per protocolli sia preventivi che curativi dell’invecchiamento cutaneo.

Risultati incredibili per la prima volta abilitati solo da mani professionali dell’estetista all’interno di un trattamento veloce, piacevole e senza l’utilizzo di aghi.

Cos’è Giovedia Gel

Giovedia Lifting Gel è una rivoluzione nell’estetica avanzata, perché crea una nuova classe di prodotto che unisce la potenza dei risultati alla sicurezza di un metodo applicativo manuale.

È un trattamento adatto a tutte le pelli, i generi, le età e a tutti i momenti dell’anno.

Consigliato come singola seduta per un effetto WOW, per un’occasione speciale (matrimonio, laurea…), perché i risultati sono immediati e senza tempidirecupero.

Per potenziare e stabilizzare il risultato fino a 6-8 mesi* si consiglia un ciclo di più sedute, personalizzato in base all’età e allo stato della pelle.

L’estetista, attraverso una diagnosi visiva della pelle, valuterà il numero di sedute e la frequenza, per raggiungere il massimo del risultato.

In linea generale, su pelli giovani (30-40 anni) con linee sottili e rughe piccole e medie si consigliano 4 sedute ogni 10-14 giorni. Su cuti mature con segni del tempo marcati e un’ipotonia evidente ci si orienta su protocolli da 5-6 sedute con cadenza settimanale.

Giovedia Lifting Gel è una formula in gel di biorivitalizzazione che stimola la naturale produzione di collagene ed elastina, rendendo la pelle visibilmente più tonica, soda, elastica e rimpolpata. Per questo è un trattamento adatto a trattare anche altre zone del corpo, con visibile cedimento cutaneo e disidratazione (es. interno delle braccia, interno coscia, ginocchia, dorso delle mani, decolleté).