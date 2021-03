1 La replica di Giulia Salemi

Giulia Salemi ultimamente è stata spesso bersagliata. Di recente a Live Non è la d’Urso qualcuno l’ha definita ‘gatta morta con l’eye-liner’, con il fidanzato Pierpaolo Pretelli che l’ha giustamente difesa a spada tratta. Per tale ragione, proprio ieri nel corso della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’influencer ha deciso di intervenire con vari post e messaggi in replica alle varie accuse ricevute di recente. Sebbene volesse essere un messaggio universale, non sono mancati riferimenti all’accaduto, come potete ben leggere:

” ‘Power’ io da sempre associo questa parola alla forza e la potenza che hanno le donne quando si sostengono e supportano a vicenda. Senza essere giudicate in base ad una linea di eyeliner o un vestito più scollato, siamo tutte meritevoli di amore e rispetto! Auguri”

Si legge nei social di Giulia Salemi. E ancora: “Donne Power… le mie preferite in assoluto. Nel corso di questi anni ne ho conosciute tante, in ogni parte del mondo, donne che mi hanno raccontato la loro storia, donne che si sono immedesimate nella mia. Donne come mia madre Fariba cresciute con mille avversità e differenze culturali.

Come mia nonna Giuly, una vita fatta di sacrifici dedicata alla sua famiglia. Donne come voi che mi avete sempre sostenuta e supportata per quella che sono, senza mai giudicarmi. Ma anche tutte quelle donne che hanno imparato a ricredersi o semplicemente ad accettare che non tutte siamo uguali, ma siamo uniche e speciali a modo nostro. Viva le donne che amano e RISPETTANO le donne non solo oggi ma tutto l’anno . Who run the world? Girls!”, ha scritto Giulia Salemi ancora su suo profilo Instagram, per poi aggiungere questo bellissimo video, realizzato dalle sue fan. Un messaggio significativo e importante quello che ha voluto lanciare…

Insomma Giulia Salemi anche stavolta non le ha di certo mandate a dire. Una replica, la sua, che ha ottenuto grandi consensi tra i suoi fan e non solo, i quali si sono immedesimati nel suo modo di porsi e nei suoi pensieri.