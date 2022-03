1 Indiscrezioni su La Pupa e il Secchione 2022

Sta per iniziare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2022. Per la prima volta sarà condotta da Barbara d’Urso in uno studio e dal vivo. Il cast sta venendo delineato in questi giorni. Tra i confermati dovrebbero esserci Flavia Vento, Francesco Chiofalo, Aristide Malnati, Paola Caruso, Nicolò Scalfi e Gianmarco Onestini. Ma non solo. Il 15 marzo, infatti, potremmo vedere un Secchione inedito.

Ospite a Verissimo Barbara ha dato una piccola anticipazione senza però rivelare di chi si trattasse. A riportare le sue parole e a scavare più a fondo ci ha pensato Il Giornale, come riporta anche il sito Isa e Chia. Si tratterebbe di Lorenzo Orsini, che abbiamo già sentito nominare per un flirt con Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio. Le notizie su Orsini non finiscono qui. Ci sarebbe, infatti, qualche dubbio circa la sua discendenza.

Questo ciò che riporta Il Giornale:

Da alcuni ambienti vicini alla nobiltà si vocifera che Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, imprenditore, autore del libro Casa Savoia: storia di una famiglia italiana, sposato con Marina Ricolfi Doria dal 1970, abbia, oltre a Emanuele Filiberto di Savoia, un figlio segreto. Sarebbe nato dalla relazione con un’avvocatessa. L’avrebbe conosciuta più di 20 anni fa. Avrebbe seguito Vittorio Emanuele a livello legale. Oggi ricopre una carica importante a livello giudiziario.

Il Giornale, quindi, continua con la descrizione del presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia, il quale dovrebbe partecipare a La Pupa e il Secchione 2022:

Si tratterebbe di Lorenzo Orsini, 22 anni. Studia legge, è quasi arrivato alla laurea. Un ragazzo di grande talento, sia negli studi sia a livello musicale. Vittorio Emanuele non lo avrebbe mai riconosciuto. Avrebbe fatto con la madre un accordo secondo il quale avrebbe visto il figlio fino all’età di 3 anni. Cosa che avrebbe fatto. L’ultimo incontro tra Lorenzo e suo padre naturale sarebbe avvenuto a 15 anni. Lorenzo conserva ancora il regalo di suo padre, un orologio, poi il nulla. In arte IamLollo G. Lorenzo, ha sul suo profilo Instagram ben 137.000 follower. Molto attento alle cause sociali.

