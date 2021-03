1 Leonardo Lamacchia a Sanremo Giovani

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Leonardo Lamacchia ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 20. Il cantante fin da subito ha conquistato il cuore del pubblico, e settimana dopo settimana è riuscito sempre a confermare la sua maglia, nonostante qualche piccolo intoppo lungo il suo cammino. Attualmente Leonardo sta cercando di ottenere un posto al Serale, che partirà ufficialmente sabato 20 marzo, e in molti si chiedono se riuscirà ad accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. In attesa di scoprire cosa accadrà, facciamo luce su un vecchio traguardo raggiunto da Lamacchia. Non tutti sanno infatti che qualche anno fa, nel 2017, Leonardo ha partecipato a Sanremo Giovani. Nel corso della kermesse l’artista presentò il brano Ciò Che Resta, che era tra i candidati alla vittoria. Tuttavia il cantante si posizionò al quarto posto.

Nel mentre qualche giorno fa, durante una puntata del daytime in onda su Amazon Prime, Lamacchia ha fatto coming out, confermando così la sua omosessualità. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Avevo 14 anni e andavo alle medie. Ero uno abbastanza simpatico e casinaro e abbastanza cicciotto. […] In quel periodo tutti iniziano ad avere la prima fidanzatina, ad uscire e a creare alcuni rapporti di amicizia. Alcuni dei quali tengo a stretti a me tutt’ora, ma qualcosa non andava nel verso giusto. Non sapevo cosa fosse, ma sapevo che non riuscivo a riconoscermi nella vita e nella persona che dovevo diventare. Con l’inizio dell’estate conobbi un ragazzo più grande di me, Antonio. All’uscita di scuola, tramite amici di amici. Iniziamo a parlare del più e del meno e subito mi resi conto che non era una semplice amicizia, ma sentivo un’attrazione nei suoi confronti talmente forte da non poter passare inosservata. Iniziai a domandarmi cosa potesse essere. Fino a quel momento non avevo mai pensato all’eventualità che potessero piacermi i ragazzi. Però stava succedendo quello”.

Nell’ultima puntata speciale di sabato scopriremo finalmente se Leonardo Lamacchia riuscirà ad accedere al Serale di Amici 20. Il cantante riuscirà a realizzare il suo sogno?