Loredana Berté: età, figli, sorelle, marito, Instagram e canzoni

Chi è Loredana Berté? Loredana, 1 metro e 57 centimetri di altezza, nasce a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1950. Il padre Giuseppe e la madre Maria Salvina erano entrambi insegnanti. La famiglia si completa con altre tre sorelle: la celebre Mia Martini, Leda e Olivia.

I primi passi nel mondo dello spettacolo comincia a muoverli in gioventù negli anni ’60. Debutta al locale Piper dove incontra anche l’amico Renato Zero. In seguito ad alcune esperienze con Rita Pavone e all’interno di musical, all’età di 24 anni incide il suo primo album. Il vero successo, però, arriva l’anno successivo con la canzone Sei bellissima. Nel 1978 pubblica un 45 giri insieme a Ivano Fossati, dal titolo Dedicato. Questo brano fa parte di un disco che vede al suo interno varie collaborazioni con Pino Daniele, Alberto Radius e la coppia Battisti-Mogol. Altro singolo molto famoso di quel periodo è …e la luna bussò. Il 1980 vede l’uscita di un nuovo album al cui interno troviamo pezzi celebri come In alto mare, Non sono una signora.

In seguito alla relazione travagliata con Bjorn Borg, Loredana Berté incide Amici non ne ho. Dopo essere stata lasciata dal marito, nel 1995 la sua vita è sconvolta da una tragedia molto più grande, in quanto passa a miglior vita la sorella Mia Martini. Nel 1998 decide di prendersi una pausa dalle scene, per poi tornare nella 52esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i progetti più recenti, la ritroviamo insieme ai Boomdabash al festival con la canzone Non ti dico no.

Per quanto riguarda i programmi televisivi vediamo Loredana Berté come giudice e coach in Ora o mai più, condotto da Amadeus. Nel settembre dello stesso anno esce l’album LiBertè, mentre qualche mese più tardi la ritroviamo a Sanremo con il singolo Cosa ti aspetti da me. Infine diventa giurata in Amici di Maria De Filippi, oggi giunta alla diciannovesima edizione, e presta la voce al personaggio della nonna nel cartone La Famiglia Addams.

La vita privata di Loredana Berté: fidanzato, marito e figli

Parliamo, ora, della vita privata di Loredana Berté, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. La cantante ha avuto sicuramente molte relazioni. A partire dagli anni ’70 la vediamo insieme al tennista Adriano Panatta, ma anche con Red Canzian e Mario Lavezzi. Nel 1983 prende come marito Roberto Berger. Tuttavia il matrimonio dura solo quattro anni. Finita questa storia, nel 1989 sposa l’allora fidanzato Bjorn Borg. Questa è una relazione molto tormentata, infatti nel 1992 si separano. Durante un’intervista a La Repubblica, riportata anche Donna Glamour in seguito, ha detto:

Ho capito che la mia unica Rivale era la coca e che non potevo vincere, perché lui l’amava più che a me. E allora ho buttato fuori tutti e due, lui e la coca. Via, aria: il 5 marzo 1992 l’ho cacciato di casa e gli ho tirato dietro le valigie. […] Girava con le mie carte di credito: ho dovuto mantenerlo, praticamente. Per due o tre anni sono continuati ad arrivarmi conti di tutti gli alberghi del mondo.

Loredana Berté, da questa o da altre relazioni, non ha mai avuto figli.

Dove seguire Loredana Berté: Instagram, Twitter e profili social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Loredana Berté non ha tutti i profili social più importanti. Infatti, all’appello manca Twitter. La pagina Facebook, invece, conta oltre 176 mila seguaci, mentre l’account Instagram ne ha più di 226 mila. Qui non vediamo nessuna immagine in relazione alla vita privata, ma soprattutto i lavori più recenti o quelli passati.

Album e canzoni

Tantissime le canzoni che Loredana Berté ha portato al successo nel corso degli anni. Vediamo, quindi, gli album che ha inciso:

Streaking (1974)

(1974) Normale o super (1976)

(1976) TIR (1977)

(1977) BandaBerté (1979)

(1979) Loredanaberté (1980)

(1980) Made in Italy (1981)

(1981) Traslocando (1982)

(1982) Lorinedita (1983)

(1983) Jazz (1983)

(1983) Savoir faire (1984)

(1984) Carioca (1985)

(1985) Io (1988)

(1988) Ufficialmente dispersi (1993)

(1993) Un pettirosso da combattimento (1997)

(1997) Babyberté (2005)

(2005) Amici non ne ho… ma amiche sì (2016)

(2016) LiBerté (2018)

