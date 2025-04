In queste ore Lorenzo Tano è stato ricoverato in ospedale per una pericardite recidivante e si è sottoposto a un delicato intervento al cuore. Ecco come sta il figlio di Rocco Siffredi.

Come sta Lorenzo Tano

Giorni complicati, gli ultimi, per Lorenzo Tano. Con un lungo post pubblicato sui suoi social infatti il figlio di Rocco Siffredi ha raccontato di essere stato ricoverato in ospedale qualche giorno fa a causa di una pericardite recidivante, a seguito di un malore, e di essersi sottoposto a un intervento al cuore. Queste le dichiarazioni di Lorenzo, che naturalmente in queste ore hanno fatto il giro del web:

“Ci tenevo ad aggiornarvi su quello che è successo nelle ultime settimane e sul mio percorso. A dicembre 2024 avevo deciso di prendermi una pausa dall’agonismo. Lo sport era diventato sempre più faticoso a livello psicologico, e sentivo di aver perso i miei punti di riferimento. Nel frattempo, ho scoperto di soffrire di pericardite recidivante, una condizione che probabilmente mi accompagna da anni, ma che siamo riusciti a diagnosticare solo di recente. La scorsa settimana ho avuto una recidiva importante e improvvisa. Un alto rischio di arresto cardiaco. Sono stato ricoverato d’urgenza in rianimazione per affrontare un intervento”.

Ma come sta ora Lorenzo Tano? A raccontarlo è lui stesso. Il secondogenito di Rocco Siffredi ha spiegato che adesso ad attenderlo ci sarà una lunga terapia. Ma non solo. Per ovvi motivi Lorenzo dovrà anche interrompere, per un periodo, l’attività fisica. Il peggio tuttavia sembrerebbe essere passato e così Tano ha ringraziato non solo i medici che lo hanno seguito passo dopo passo, ma anche le persone che in questo momento difficile gli sono state accanto.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Lorenzo, con la speranza che presto torni in perfetta salute.