Mahmood rivela perché aveva 5 cellulari in tasca

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Nel testo del suo brano Tuta Gold, Mahmood fa riferimento a 5 cellulari che aveva in tasca. Ma perché il cantante andava in giro con tutti quei telefoni? Adesso a rivelarlo è lui stesso.

Parla Mahmood

È un momento pieno di grandi soddisfazioni questo per Mahmood. Il cantante infatti è reduce dalla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2024, grazie alla canzone Tuta Gold, che sta scalando le classifiche. A sorpresa infatti il brano è risultato essere il più ascoltato in tutta Europa tra quelli in gara alla kermesse e di certo questo è un risultato pazzesco per Alessandro. Il giovane artista nel mentre tra poche ore rilascerà il suo nuovo atteso album di inediti e in più si prepara alla partenza del suo tour, che sta registrando numerosi sold out. Solo ieri sono stati messi in vendita i biglietti per lo show evento al Forum di Assago, che si sono quasi polverizzati del tutto in una manciata di ore.

In queste ore intanto Mahmood sta rilasciando interviste su interviste e proprio di recente ha rivelato perché “aveva 5 cellulari nella tuta gold”. Il riferimento è naturalmente al testo della canzone sanremese, che parla proprio di questi 5 telefoni che il cantante possedeva. Ma perché dunque Alessandro andava in giro con tutti quegli smartphone? Ecco cosa ha rivelato lui:

“Avevano tutti una funzione diversa. Al momento ne ho due, uno dei quali mezzo rotto. Avevano tutti funzioni diverse: amici, lavoro, video, foto”.

Svelato dunque il mistero! Nel mentre Mahmood si prepara ad affrontare le prossime settimane, che saranno ricche di impegni. Di certo però il cantante non deluderà le aspettative del suo pubblico, che attende con ansia l’uscita del nuovo album di inediti. L’appuntamento col disco è fissato al 16 febbraio e senza dubbio il progetto sarà un successo assicurato.