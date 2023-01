NEWS

Andrea Sanna | 9 Gennaio 2023

Damiano David Maneskin

Victoria assente al compleanno di Damiano David

Damiano David ieri ha festeggiato il suo 24esimo compleanno. Tanti i presenti, ma i più hanno notato una grande assente: Victoria De Angelis. Ebbene sì, dalle foto emerse sul web la bassista dei Maneskin non compare da nessuna parte. Vediamo invece in uno scatto sia Ethan Torchio che Thomas Raggi.

Il fatto ha portato i fan a domandarsi il perché Victoria non abbia presenziato a un evento così importante. “Come mai manca Vic?” ha chiesto qualcuno. C’è chi poi ha avanzato qualche ipotesi: “Hanno litigato?”. E chi ancora ha cercato di trovare delle giustificazioni: “Magari avrà avuto un impegno o mal di testa”.

Una mancanza che sta facendo molto discutere come potete ben vedere. Ci sentiamo subito di escludere che Damiano David e Victoria De Angelis possano aver litigato poiché la musicista sui suoi social ha affidato i suoi personali auguri di compleanno al collega e amico.

Qualche tempo fa, probabilmente, nessuno avrebbe dato peso a questo particolare, ma ora che i Maneskin sono famosissimi e acclamati in tutto il mondo, l’accaduto ne è diventato un pettegolezzo in piena regola. Come dicevamo, infatti, il fatto che Victoria De Angelis non abbia preso parte ai festeggiamenti ha portato qualcuno a insinuare il dubbio. Magari la musicista era impegnata in altro. Non possiamo saperlo. C’è chi ha persino presupposto che in realtà non ci sarebbero delle divergenze tra Damiano David e la sua compagna d’avventura, ma in realtà non ci sarebbe grande simpatia tra la De Angelis e la fidanzata del frontman, Giorgia Soleri:

“Victoria non era presente perché c’era anche Sua Maestà Giorgia”.

Con la consapevolezza di non avere alcuna certezza a riguardo, si tratta infatti di pensieri di alcuni fan, c’è da dire che questi rumor sui Maneskin non è la prima volta che balzano fuori. In passato, parliamo di qualche mese fa, Dagospia aveva lasciato supporre che a causa di Giorgia Soleri pare ci fossero delle tensioni. Non si era parlato precisamente di Victoria De Angelis, ma di un qualcosa che riguardava l’intera band. Damiano David e il gruppo però si sono mostrati sempre molto uniti in pubblico e sui social.

Questo ci porta dunque a pensare che sia difficile credere a tali indiscrezioni. In ogni caso saranno i diretti interessati, a partire da Damiano David (se vorrà), a fare chiarezza sul loro rapporto.