10 Con il ritorno di Amici 20 ricordiamo alcuni dei 10 nemici più famosi di Maria De Filippi. Voi li ricordate tutti?

Maria De Filippi, regina della tv, nata da una costola di Maurizio Costanzo, è ormai divinità del piccolo schermo. Nel corso della sua carriera televisiva ha presentato numerosi programmi di punta di Canale 5. Da Uomini e Donne ad Amici, da C’è posta per te a Tu si que vales.

Maria è una e trina e ha occhi ovunque grazie ai suoi stretti collaboratori, comunemente noti come “la Redazione”. Un’autrice intelligente, che sa cambiare all’occorrenza i meccanismi dei suoi programmi corazzata per andare incontro agli interessi del pubblico.

Come ogni grande personaggio, però, anche Maria è stata tradita. Ecco le dieci volte in cui è successo e i suoi nemici…

Sara Affi Fella

Il più recente tra i tradimenti della Corona e, forse, anche il più duro in assoluto. Sara Affi Fella nasce televisivamente grazie ad un altro prodotto made in Fascino, Temptation Island. Dal reality estivo di Canale 5, Sara esce senza fidanzato (almeno in apparenza) ma con un posto sul trono più bramato della tv.

“Priscitt Pardò” ha portato avanti il suo percorso per mesi, mostrando interesse per Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi e optando alla fine per l’ultimo. Ma poi tutto è cambiato. Nicola Panico ha scoperchiato un vaso di Pandora (o meglio, aperto un armadio) fatto di bugie e di imbrogli.

Sara aveva una relazione con il suo ex per tutta la durata del suo trono e, al termine dello stesso, ha iniziato a frequentare un’altra persona, il calciatore del Torino Vittorio Parigini.

Complici di tutta questa messa in scena, secondo le accuse di Panico, i genitori della ragazza che avrebbero aiutato i due amanti clandestini ad incontrarsi. Una volta venuta fuori la verità, la Affi Fella è stata costretta a chiudere il suo profilo Instagram a causa della fuga di followers dal suo profilo. Una punizione divina!