Nicolò Figini | 5 Luglio 2023

Maria Esposito, attrice della fiction Mare Fuori, in un’intervista a Novella 2000 ha parlato dell’ex fidanzato Antonio Orefice

Mare Fuori, le parole di Maria Esposito

Nel nuovo numero in edicola di Novella 2000 potrete trovare un’intervista interamente dedicata a Maria Esposito. Se siete fan della fortunata fiction “Mare Fuori” l’avrete sicuramente già vista vestire i panni di Rosa Ricci, ma forse non conoscete la vita privata dell’attrice. Nel corso della chiacchierata con la giornalista Maridi Vicedomini ha raccontato chi è davvero nella vita quotidiana:

“Maria è una ragazza semplicissima che crede, lotta e si impegna tutti i giorni per conseguire il suo sogno nel cassetto, quello di diventare un’attrice apprezzata da tutti, totalmente diversa dal personaggio di Rosa Ricci. Quando mi associano a lei provo un po’ di disagio perché ho un altro carattere, sono una timida e fragile”.

Dopo aver affermato di essere molto diversa da personaggio che interpreta in “Mare Fuori“, Maria Esposito si lascia andare a una dichiarazioni che riguarda il suo ex fidanzato Antonio Orefice. I due sono stati colleghi sul set della fiction e la loro storia è finita dopo un breve periodo di tempo:

“Ho avuto una storia molto intensa con un giovane attore, Antonio Orefice, coprotagonista delle prime due stagioni di Mare fuori. Spero di poter recuperare questo rapporto perché sono ancora molto innamorata di lui. L’amore per me è tutto, quando amo, sono una ragazza che si concede totalmente al proprio partner”.

Una dichiarazione molto importante quella di Maria Esposito. Cosa ne penserà Antonio Orefice? Vedremo se nel prossimo futuro risponderà a questa dichiarazione o se li farà anche solo riavvicinare. L’intervista completa la potete trovare in edicola su Novella 2000.

