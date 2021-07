Maria Grazia Cucinotta nuova conduttrice di La7: con lei Valerio Ricci

Dopo la lunga carriera come attrice, modella e produttrice cinematografica, per Maria Grazia Cucinotta è l’ora di un nuovo debutto, quello da conduttrice. L’interprete siciliana sarà infatti al timone di L’ingrediente perfetto su La7, subentrando alla transfuga Roberta Capua attualmente alla guida di La Vita in Diretta Estate.

A dare per primi la notizia gli amici di Dagospia che, insieme ai primi scatti dal backstage, hanno anche svelato la nuova location – tutta romana – della trasmissione. Le novità non sono però finite qui perché, come apprendiamo da altre fonti, Maria Grazia Cucinotta resterà sì affiancata da Gianluca Mech e dal pasticciere Giacomo Vitali, ma a questi potrebbe aggiungersi anche un volto inedito.

Valerio Ricci con Maria Grazia Cucinotta su La7

Trattasi di Valerio Ricci, che l’attrice – ci fanno sapere – non vedrebbe l’ora di trasformare nel suo “valletto”.

Classe ’91 e romano di nascita, Valerio Ricci è un giovane attore già adocchiato in alcune campagne pubblicitarie di portata internazionale. Tra le sue esperienze più recenti, il cortometraggio Al di là di tutto nel quale recita da protagonista e che si appresta a concorrere in alcuni Festival stranieri.

Nella foto: l’attore Valerio Ricci

“Valletto è un termine molto anni settanta”, ha fatto sapere il diretto interessato, “ma pur di stare al fianco di Maria Grazia Cucinotta mi va bene tutto”.

E come dargli torto?

L’ingrediente Perfetto 2021 quando comincia?

La nuova edizione di L’ingrediente perfetto dovrebbe partire dal prossimo 12 settembre 2021. Intanto, dalle rive del Tevere ci si porta avanti e si registrano le prime puntate nonostante l’afa della Capitale.

Qualche assaggio di ciò che vedremo è stato condiviso dalla Cucinotta sui social, ma la maggior parte delle sorprese sono riservate alla TV.

Stando a quanto riferisce TVBlog sull’argomento, Roberta Capua non dovrebbe riprendere le redini del programma. Ciò vuol dire che Maria Grazia Cucinotta rimarrà il nuovo volto della trasmissione per tutto l’arco della stagione.

