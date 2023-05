Master Class con le star del trucco permanente a Villa ReNoir

NEWS

Redazione | 17 Maggio 2023

The Queen’s Night è il primo evento di trucco permanente ideato da Beatrice di Taranto e organizzato da professionisti del settore

The Queen’s Night e trucco permanente

Il trucco permanente è un’arte che richiede una grande abilità e conoscenza delle tecniche più avanzate. Per questo motivo, le migliori master trainer di tutto il mondo si sono riunite per presentare le loro tecniche d’autore all’evento The Queen’s Night.

The Queen’s Night è in assoluto il primo evento di trucco permanente organizzato da un gruppo di professionisti del settore provenienti da diverse accademie.

L’obiettivo principale dell’evento è fornire un’esperienza unica e coinvolgente a tutti i partecipanti, mostrando le tecniche più avanzate e innovative nel campo del trucco permanente.

L’evento è nato da una idea di Beatrice Di Taranto, dermopigmentista e titolare dell’accademia di pmu (permanent make-up) “Cor Academy”, che vedrà la sua prossima apertura a Milano a settembre.

Durante l’evento le master trainer presenteranno le loro tecniche d’autore, spiegando ogni passaggio con dettaglio e precisione.

Le partecipanti avranno così l’opportunità di interagire direttamente con le trainer e fare domande, imparando non solo i segreti del trucco permanente e migliorando le proprie abilità, ma anche confrontarsi sulle varie problematiche che si affrontano quando si decide di creare un “own business”.

Un evento a metà tra innovazione e beneficenza

Una parte del ricavato dell’evento verrà donato all’associazione Di.re – Donne in Rete contro la violenza, dimostrando l’impegno delle master e delle partecipanti a sostenere cause importanti per l’empowerment femminile.

The Queen’s Night rappresenta un’occasione unica per tutti gli appassionati di trucco permanente di incontrarsi, condividere conoscenze e tecniche, e apprendere nuove abilità.

Grazie alla presenza di esperti di fama internazionale, l’evento sarà il luogo ideale per l’apprendimento e la crescita personale, offrendo alle partecipanti una panoramica completa sulle tecniche più avanzate e richieste del trucco permanente.

L’evento vedrà la partecipazione di diverse personalità del settore, tra cui master trainer italiane del calibro di Lina Powder, Ylenia Cammareri, Nora Filippi, Natalia Levtsenko e Anastasia Flady, e professioniste estere come Carla Ricciardone, Katarina Lupsinova e Janna Salih.

Le masterclass con le professioniste del settore

Inoltre, ci saranno due master class dedicate ai pigmenti. Una condotta da Francesca Froio, l’altra da Cristiana Felis.

Grazie alla grande varietà di stili e tecniche presentate, gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire nuove idee e approcci al trucco permanente, ampliando la loro conoscenza e le loro abilità.

Ma l’evento non sarà solo un’occasione per imparare e scoprire nuove tecniche. The Queen’s Night è anche un momento di aggregazione, in cui gli appassionati di trucco permanente potranno incontrarsi, scambiarsi opinioni e creare nuove connessioni nel mondo del trucco permanente.

Il trucco permanente è una tecnica che richiede una grande precisione e attenzione ai dettagli, ma anche un’alta dose di self promotion.

Per questo motivo abbiamo coinvolto Yari di “Not Just Analytics” che spiegherà alle partecipanti come valorizzare i propri lavori sui social.

In conclusione, The Queen’s Night sarà un evento di grande successo, che dimostrerà l’importanza di creare occasioni per la condivisione di conoscenze e la promozione del trucco permanente.

Grazie all’impegno dei partecipanti e alla loro passione per il pmu, l’evento trasmetterà un messaggio di unità e solidarietà, dimostrando come la bellezza possa essere anche una forma di impegno sociale.