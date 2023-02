Moda, arte e benessere vanno in scena a Milano

NEWS

Niccolo Maggesi | 23 Febbraio 2023

Nei sontuosi saloni di Palazzo Visconti a Milano è andato in scena l’evento Moda, arte e benessere, fortemente voluto dalla Models Accademy.

Eleganza, stile e cultura si sono dati insomma appuntamento nello stesso luogo, per una manifestazione che si è proposta come nuovo format da replicare anche in futuro.

Il patron dell’evento era Giuseppe Gagliano, da sempre impegnato a ridare la giusta dignità ai giovani che si interessino al settore moda attraverso la formazione.

La conduttrice insieme all’ospite Irene Pivetti

Begli abiti e buon vino

Il défilé ha avuto come protagonisti gli abiti di Maria Rita Giurliani, le creazioni di Valentina Hu e l’alta sartoria di Carmen Clemente. Per i tocchi luce si sono scelti i gioielli del brand Loredana di Cecco Lineanove Gioielli.

L’evento è filato tra ammirate sorprese e tante curiosità declinate tra i concetti chiave che hanno ispirato l’incontro. Incontro che era presentato dalla brava Iuliana Ierugan e dal sempre attento Leo Lionel.

Ancora Irene Pivetti tra Massimo Romagnoli e Giuseppe Gagliano

Ha reso tutto più frizzante il vino dell’azienda Mantellassi, che fa parte della famiglia del Morellino di Scansano e ha innaffiato conversazioni e serata.

Immancabile anche il piccolo buffet improntato – neanche a dirlo – a un’alimentazione sana e di qualità. Protagonista assoluto ne è stato l’olio umbro, proveniente da uno dei veri e propri tesori italiani di olive pregiate.

In un quadro del genere l’arte non solo si fa meglio, ma raggiunge pure i suoi più sublimi livelli.

Le foto dall’evento ci arrivano da Gigi Spada.