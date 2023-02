Omaggio a Maurizio Costanzo sulla nuova cover di Novella

Copertine Novella

Niccolo Maggesi | 24 Febbraio 2023

L’omaggio di Novella 2000 a Maurizio Costanzo, dopo la notizia della sua morte: ecco la cover del numero in uscita mercoledì prossimo

La prossima cover di Novella 2000 è un omaggio al grande Maurizio Costanzo, che ci lascia oggi all’età di 84 anni creando una ferita enorme nel mondo dell’intrattenimento ma soprattutto del giornalismo televisivo, che gli deve più di tutti.

La copertina di Novella – 1 marzo 2023

I funerali e il cordoglio di Novella

L’ultimo saluto al giornalista sarà dato presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio. Poco fa si è appreso invece che la camera ardente sarà aperta da domani, sabato 25, fino al giorno dopo.

La notizia della morte di Costanzo è giunta tramite il suo ufficio stampa, intorno alle 13 di oggi. I particolari sul decesso continuano a rincorrersi di minuto in minuto, mentre gli artisti che con il giornalista hanno lavorato, collaborato o lo hanno anche semplicemente conosciuto non smettono di esprimere a loro modo il lutto.

Bruno Vespa, intervenuto a Oggi è un altro giorno, ha dichiarato di aver accolto l’accaduto con grande sorpresa. A suo dire Costanzo sarebbe infatti stato attivo fino al giorno prima.

In realtà sembra che il giornalista fosse ricoverato già da qualche tempo presso una clinica romana, ma non sono noti né importano altri dettagli. Quello che resta, in un giorno del genere, è l’avvilente sensazione di aver perso una pietra miliare della cultura, un uomo eternamente curioso e una fonte di aneddoti della Storia e del costume italiano.

Le redazioni di Novella 2000 e Novella2000.it non possono che stringersi attorno alla famiglia e alla moglie Maria, e si accodano al profondo cordoglio espresso da più parti sui social e in TV, verso un artista della parola e della comunicazione che ha saputo cambiare il volto del piccolo schermo con intelligenza ineguagliabile.

Il nuovo numero della nostra rivista sarà in edicola mercoledì 1 marzo 2023.