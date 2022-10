1 Eliana Michelazzo interviene dopo le parole di Pamela Prati

Su Instagram Eliana Michelazzo si dice molto contrariata dopo le ultime dichiarazioni fatte da Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7. La showgirl di origini sarde ha affrontato insieme ad Alfonso Signorini l’intricata vicenda che l’ha vista protagonista nel 2019: il caso Mark Caltagirone, fantomatico fidanzato di cui si era perdutamente innamorata.

In puntata con l’aiuto di Alfonso Signorini, Pamela Prati ha ripercorso passo passo tutto ciò che è accaduto svelando quella che è la sua verità, come vedremo in seguito. Parole alle quali, però, Eliana Michelazzo si è detta molto contrariata. Per questo si è affidata ai suoi social per replicare e dire cosa pensasse di tutto questo:

“Non dico nulla, però! Buttare m***a su di me no… Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca. Io sono io! Punto… Ah, dimenticavo. Esci per quella che sei! Che lì dentro non sei tu. Ciao”, si legge nello sfogo postato tra le storie Instagram da parte di Eliana Michelazzo. Successivamente sempre l’ex manager di Pamela Prati ha pubblicato un’altra storia, condivisa da una pagina Instagram: “Hai un cuore troppo grande per le persone troppo piccole”, frase alla quale ha aggiunto: “Notte”. Si tratterà di un’altra frecciatina riservata alla vippona?

Pamela Prati, dopo le ultime dichiarazioni parla Eliana Michelazzo

Non sappiamo ora se l’argomento verrà affrontato nuovamente durante la puntata di giovedì e se Pamela Prati verrà a conoscenza delle parole scritte da Eliana Michelazzo. Staremo a vedere. Intanto andiamo a rileggere le dichiarazioni salienti fatte dalla vippona in puntata…