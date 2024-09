Cosa sta succedendo tra Paolo Masella e Letizia Petris a distanza di alcuni mesi della fine del Grande Fratello? Ecco la recente indiscrezione che rivelerebbe la loro rottura.

Il rumor su Paolo e Patrizia dopo il Grande Fratello

AGGIORNAMENTO 17/09: Tramite una Story su Instagram Paolo Masella ha smentito le voci sulla rottura affermando che la relazione con Letizia è più forte che mai.

Paolo Masella è tornato al lavoro aprendo una macelleria dopo aver preso parte al Grande Fratello nella scorsa stagione televisiva. Lui stesso ha scritto un lungo messaggio sui social:

“Dopo il GF sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare. La mia passione è fare il macellaio, quindi ho deciso di fare questo passo con mia sorella, aprire una macelleria”.

A sostenerlo diversi concorrenti del reality e tra questi abbiamo potuto vedere Mirko Brunetti e ovviamente la fidanzata Letizia Petris. I due sono stati intervistati e si sono mostrati molto affiatati, tuttavia si è diffusa in queste ore una segnalazione che dobbiamo prendere con le pinze.

LEGGI ANCHE: Enzo Bambolina commenta la squalifica di Lino Giuliano dal GF

A diffondere il rumor ci ha pensato Deianira Marzano, la quale ha pubblicato una Story contenente il messaggio di un follower. Questa persona afferma che tra Letizia e Paolo sia finita già da tempo, ma i due sarebbero rimasti insieme per promuovere la macelleria:

“Pare che la storia tra Paolo e Letizia sia già finita e che abbiano mantenuto le apparenze per aiutare la macelleria. Da quello che si dice Letizia potrebbe anche avere già iniziato a sentire un altro. Solo voci, ovviamente, ma vedremo come evolveranno le cose”.

Il rumor su Paolo e Letizia dopo il Grande Fratello

Ribadiamo ancora una volta che non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto questo e per tale ragione dovremo attendere dichiarazioni dei diretti interessati. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita da parte di Paolo Masella e Letizia Petris. Noi continueremo a tenervi aggiornati come al solito.