Durante la settimana del Festival di Sanremo, si terrà il Press Golden Gala 2026. Presidente di giuria sarà Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Patty Pravo, nel corso della tradizionale serata di premiazione, riceverà invece il Premio alla carriera.

Tutto sul Press Golden Gala 2026

Come da tradizione, anche quest’anno, durante la settimana del Festival di Sanremo, si terrà l’edizione 2026 del Press Golden Gala. La manifestazione, organizzata da Ilio Masprone, premierà alcuni degli artisti dell’anno, che in questi mesi hanno saputo distinguersi.

Presidente di giuria sarà Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Al suo fianco ci saranno invece Dario Salvatori, Giorgiana Cristalli, Simona Sala e Franco Fasano. A condurre la serata saranno invece Marino Bartoletti e Luana Ravegnini, che saranno affiancati da una madrina d’eccezione: Elisabetta Gregoraci.

Nel corso della serata, tra i vari riconoscimenti, verranno consegnati il Premio alla carriera, che quest’anno andrà a Patty Pravo, e il Premio Numeri Uno Città di Sanremo, che andrà ad Arisa. I Premi Dietro le Quinte verranno invece consegnati a Gessica Giglio, Piero Cassano, Daniele Mignardi e Lepoldo Lombardi.

A realizzare le opere che verranno date ai vincitori sarà il Maestro Orafo Michele Affidato.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.