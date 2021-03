1 La reazione del Principe William

Solo alcune ore fa in America è andata in onda l’intervista bomba che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Nel corso della chiacchierata i Sussex hanno fatto dichiarazioni sconvolgenti non solo sulla Royal Family, ma hanno anche parlato del Principe William e di Kate Middleton. Proprio su quest’ultima la Markle ha svelato un retroscena sul quale si è molto discusso negli ultimi anni, affermando come la Duchessa di Cambridge l’abbia fatta piangere, nonostante subito dopo siano arrivate le sue scuse sincere. Adesso a parlare a ET è stata l’esperta reale Katie Nicholl, che ha svelato qual è stata la reazione di William all’intervista di suo fratello e di sua cognata. Stando a quanto si legge, pare che il Principe sia molto deluso dalle parole dei Sussex. Queste le dichiarazioni della Nicholl:

“William è devastato da questa intervista. Non dimentichiamo che la Duchessa di Cambridge è stata tirata in ballo in tutta questa vicenda. William odia tutto ciò, e naturalmente la relazione tra padre e figlio è ai minimi storici. Penso che l’idea di essere trascinata in tutto deve essere sconvolgente per Kate, che dietro le quinte ha cercato davvero di essere una pacificatrice tra William e Harry. È stata profondamente rattristata dal litigio dei fratelli. Non dimentichiamo che era davvero vicina a Harry”.

Ma non solo. Katie Nicholl anche affermato di non sapere come andranno le cose in futuro per il Principe William, Kate, Harry e Meghan. Nonostante i Sussex siano attualmente separati dal resto della famiglia, lo stesso Harry ha affermato che amerà per sempre suo fratello e in merito l’esperta reale aggiunge:

“Harry ha detto che il tempo è un guaritore e lo è. Ma penso che ci siano così tante emozioni crude qui, che è troppo presto per parlare di qualsiasi tipo di riunione di famiglia”.

Come andranno le cose in futuro tra il Principe William, suo fratello Harry e le loro rispettive consorti? Non resta che attendere per saperne di più in merito.