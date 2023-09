Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

Rebecca Staffelli

In un’intervista Rebecca Staffelli ha svelato com’è nata la storia d’amore con il fidanzato Alessandro Basile

Le parole di Rebecca Staffelli sul fidanzato

Rebecca Staffelli al settimanale Chi si è a lungo raccontata. L’inviata social del Grande Fratello ha parlato della sua relazione con il fidanzato Alessandro Basile, che già conosciamo perché ha un passato da corteggiatore a Uomini e Donne. Ma come si sono conosciuti lui e la speaker?

Come rivela Rebecca Staffelli il loro incontro è stato davvero casuale. Lei lavorava tantissimo in quel periodo e per staccare un attimo ha contattato un suo amico. Quell’amico che l’ha spronata a uscire e ha portato con sé proprio Alessandro Basile: “Sì, tra noi è stato un colpo di fulmine”, ha ammesso.

Nel suo discorso Rebecca Staffelli ha raccontato anche di non aver apprezzato solo i modi di Alessandro, ma di essere stata catturata dalla sua bellezza. La speaker ha raccontato che è affascinata dal bello e che gli occhi sono fatti per guardare, anche se ha rassicurato: “Ma poi mi devi prendere di testa. E Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico: era inevitabile, dopo quattro chiacchiere avevo già capito..”.

Dopo quella prima uscita, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile hanno iniziato a frequentarsi ed è seguita una seconda uscita. Lui ha trovato il coraggio di chiederle il numero di telefono. Lei gliel’ha concesso solo a una condizione: “Solo se lo impari a memoria e non lo scrivi da nessuna parte”. Così Rebecca ha raccontato di averle sussurrato il suo recapito telefonico una sola volta, mentre si trovavano in un locale con la musica assordante. Insomma ha voluto metterlo alla prova. Lui ha accettato la sfida e una volta tornato a casa le ha scritto subito.

Così è nata la storia d’amore tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. La differenza d’età di 13 anni non sembra essere un problema e nel 2020 lui ha chiesto la mano alla sua fidanzata. Ancora però non hanno fissato la data delle nozze.