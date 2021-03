La Regina Elisabetta rompe il silenzio e risponde all’intervista di Harry e Meghan Markle

A meno di 24 ore dalla messa in onda dell‘intervista a Harry e Meghan Markle nel Regno Unito, arriva da Buckingam Palace la risposta della Regina Elisabetta. La coppia a Oprah Winfrey aveva prima di tutto rivelato il sesso del nascituro, si tratta infatti di una femmina. Poi si era lasciata andare a forti rivelazioni riguardanti il periodo in cui risiedavano presso la famiglia reale.

Ciò che più ha sconvolto il pubblico e la stessa intervistatitrice sono state le accuse di razzismo. Harry e Meghan hanno infatti dichiarato che qualcuno presso il Palazzo Reale era preoccupato del colore della pelle del bambino che sarebbe nato, cioè il piccolo Archie. Questo quanto detto dall’ex duchessa:

Proprio su questo argomento la Regina Elisabetta ha voluto rispondere con un comunicato ufficiale, come riporta il sito americano Variety:

L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ricordi possano variare, sono presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati.