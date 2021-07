L’estate di Rocco Casalino

Mentre c’è ancora fermento intorno alla notizia che la sua recente autobiografia Il Portavoce sarà presto trasposta in un film, Rocco Casalino trova il tempo di godersi l’estate. Lo fa sulle spiagge più ricercate e isolate della Puglia, dove in questi giorni si sta rilassando in compagnia della madre, alla quale non ha mai nascosto di sentirsi profondamente attaccato, e – pare – di un misterioso uomo barbuto.

Lo registra fedelmente Massimo Murianni sul nuovo numero di Novella 2000 in edicola da questa mattina, sul quale si commentano alcuni scatti arrivati in redazione.

Le foto ritraggono Rocco Casalino mentre “sfila” sulla spiaggia dell’assolata Cala di Rosa Marina, presso Ostuni.

Fisico sempre prestante, slip scuro in vita, l’ex (?) portavoce di Giuseppe Conte raggiunge la madre all’ombrellone. Dietro di lui, un ragazzo di cui colpisce la folta barba scura e il cappellino a proteggere la testa calva dal sole.

Chi è l’uomo misterioso

Chi è il bello e misterioso? Di sicuro non si tratta di Josè Carlos Alvarez, al fianco del quale Rocco Casalino è rimasto negli ultimi sei anni.

Si vocifera che l’ex gieffino e il compagno attraversino uno dei loro momenti no, perciò è stato naturale per qualcuno vederlo con un altro e pensare subito male. Alle orecchie di Novella 2000 si è sussurrato che in realtà Casalino avrebbe conosciuto l’aitante barbuto proprio quel giorno. Un incontro fortuito e piacevolissimo, al quale sarebbe seguita la richiesta di intrattenersi con lui e la madre in riva al mare.

Chi sa che non si tratti di un suo fan, o di un lettore folgorato come tanti dall’appassionata autobiografia che la Kubla Khan di Umberto Massa tramuterà in un lungometraggio.

In ogni caso, “Chiunque sia il ragazzone barbuto, e qualunque sia la natura della loro conoscenza,” scrive Massimo Murianni a chiusura della rubrica Palazzo Segreto su Novella, “se Rocco ha qualcosa da spiegare in merito, non è certo a noi che deve una giustificazione”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.