1 Il gesto di Rosalinda Cannavò per Dayane

Rosalinda Cannavò oggi sui social ha deciso di “deporre le armi” nei confronti di Dayane Mello dopo il GF Vip. Tensioni avvenute per via di svariate incomprensioni e ha fatto un gesto distensivo nei confronti della modella. Azione che non è passata inosservata agli occhi dei fan delle Rosmello, i quali sperano tanto in una loro riconciliazione.

Oggi, come molti fan del GF Vip ricorderanno, sarebbe dovuto essere il compleanno di Lucas, fratello di Dayane Mello. Il giovane è scomparso nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2021 a causa di un terribile incidente d’auto. Il ragazzo oggi avrebbe compiuto 27 anni e, inevitabilmente, questa è la giornata dei ricordi per la brasiliana, la quale non ha potuto raggiungere la sua terra d’origine per via del Covid.

Così Dayane Mello, chiusa nel suo dolore, questa mattina ha postato varie storie su Instagram con tanti pensieri per il suo fratello minore. Inaspettatamente (per i più), Rosalinda Cannavò ha condiviso la foto pubblicata da Dayane e una serie di momenti che le ritraggono insieme, tra abbracci e ricordi. Come un voler sottolineare “Io ci sono, a prescindere da tutto”.

E ancora Rosalinda Cannavò ha postato un collage di foto che le ritraggono insieme, con questa frase: “Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto. Lasciare indietro quello che non serve. #CiaoLucas #Rosmello”

Il gesto distensivo di Rosalinda Cannavò non è sfuggito ai fan attenti del web, che ora commentano sui social l’accaduto, con la speranza che il rapporto tra lei e Dayane possa tornare ad essere quello di sempre.

Proprio a Verissimo, la scorsa settimana, Dayane Mello ha rivissuto, attraverso un video, i momenti vissuti in Casa dopo la morte di suo fratello Lucas. Ecco quanto raccontato da Silvia Toffanin: “Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui e ora lui sia in un mondo migliore”.

E proprio nell’intervista esclusiva rilasciata al rotocalco del TG5, Dayane Mello ha voluto sottolineare di non essersi pentita di essere rimasta al GF Vip con i suoi compagni. Non solo perché impossibilitata a tornare in Brasile dalla sua famiglia, ma anche perché ognuno di loro, in particolare Rosalinda Cannavò, si è preso cura di lei in un periodo così buio e delicato.

Ed ecco che oggi, in quello che sarebbe dovuto essere il giorno del compleanno di Lucas, arriva il gesto distensivo da parte di Rosalinda Cannavò, che di sicuro avrà fatto piacere a Dayane Mello. Ci auguriamo che le due possano presto chiarire le loro incomprensioni e tornare così ad essere più unite che mai.